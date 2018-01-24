Pentagon’dan SDG’ye ‘Gerekirse Silah Desteğini Keseriz’ Uyarısı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), koalisyonun Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) sağladığı silah ve teçhizatın IŞİD dışında maksatlarla kullanılmasına göz yummayacaklarını belirtti.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Eğer herhangi bir grup ya da bireyin anlaşmayı ihlal ettiğini tespit edersek, bunu araştıracağız ve uygun görüldüğü takdirde teçhizat desteğini keseceğiz” ifadesi kullanıldı.

Pentagon, Türkiye'nin Afrin'de YPG unsurlarına karşı askeri operasyonlarıyla ilgili detaylı bir yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, "ABD; istikrar ve IŞİD'i engellemeye odaklanan bir güç olarak hizmet vermeleri için yerel ortakları eğitiyor. Bu yerel güçler, Suriye'deki fiziksel varlıkları sona ermek üzere olan IŞİD teröristlerinin dışarıya sızmasını önlemeyi ve iç savaşın daha uzun vadeli çözümünü beklerken IŞİD'in kaçamaması ya da geri dönememesini sağlamayı amaçlıyor. ABD, daha önceden temizlenen bölgeleri korumak ve IŞİD'in hareket serbestliğini engellemek için ortak güçlerin kabiliyetlerini inşa ediyor ve güçlendiriyor” denildi.