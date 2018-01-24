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Pentagon’dan SDG’ye ‘Gerekirse Silah Desteğini Keseriz’ Uyarısı

24.01.2018 00:57 | Son Güncelleme 1 saat önce

Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, “Eğer herhangi bir grup ya da bireyin anlaşmayı ihlal ettiğini tespit edersek, bunu araştıracağız ve uygun görüldüğü takdirde teçhizat desteğini keseceğiz” ifadesi kullanıldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), koalisyonun Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) sağladığı silah ve teçhizatın IŞİD dışında maksatlarla kullanılmasına göz yummayacaklarını belirtti.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Eğer herhangi bir grup ya da bireyin anlaşmayı ihlal ettiğini tespit edersek, bunu araştıracağız ve uygun görüldüğü takdirde teçhizat desteğini keseceğiz” ifadesi kullanıldı.

Pentagon, Türkiye'nin Afrin'de YPG unsurlarına karşı askeri operasyonlarıyla ilgili detaylı bir yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, "ABD; istikrar ve IŞİD'i engellemeye odaklanan bir güç olarak hizmet vermeleri için yerel ortakları eğitiyor. Bu yerel güçler, Suriye'deki fiziksel varlıkları sona ermek üzere olan IŞİD teröristlerinin dışarıya sızmasını önlemeyi ve iç savaşın daha uzun vadeli çözümünü beklerken IŞİD'in kaçamaması ya da geri dönememesini sağlamayı amaçlıyor. ABD, daha önceden temizlenen bölgeleri korumak ve IŞİD'in hareket serbestliğini engellemek için ortak güçlerin kabiliyetlerini inşa ediyor ve güçlendiriyor” denildi.

Pentagon açıklamasında şöyle devam edildi:

"IŞİD'e karşı büyük çaplı muharip operasyonlar gelişme gösterirken ve istikrarlaştırma çabaları hız kazanırken, IŞİD'in kalıcı biçimde yenilgiye uğratılmasını desteklemek ve tekrar ortaya çıkmasına imkan verebilecek koşulları önlemek için Irak ve Suriye'de güvenliği güçlendirmek istememiz doğal. ABD, IŞİD ve Suriye'deki diğer terör örgütlerinin yenilgiye uğratılmasına ve kurtarılmış bölgelere geri dönememelerini sağlamaya kararlıdır.”

Açıklamada, ABD'nin IŞİD'in askeri yenilgiye uğratılması sürecinin tamamlanması, örgütün tekrar ortaya çıkamaması, kurtarılmış bölgelerin istikrara kavuşturulması ve Suriyeli mültecilerin evlerine geri dönebilmesi için SDG'yle ortaklığını sürdüreceği belirtildi.

Pentagon açıklamasında SDG'ye sağlanan silahlarla ilgili de şu ifadelere yer verildi:

"İçerisindeki Kürt unsurlar dahil olmak üzere SDG'ye sağlanan silahların sınırlı, belirli misyona yönelik ve askeri hedefleri başarmak için kademeli olarak verileceği noktasında Türkiye'ye karşı çok her zaman çok açık olduk. Bu politikayla uyumlu olarak, Kürt ortaklarımıza sağlanan askeri destek konusunda değerlendirme aşamasındaki yeni düzenlemeleri gözden geçiriyoruz. Koalisyonun sağladığı silahlar ve teçhizatın IŞİD'i yenilgiye uğratma dışında herhangi bir maksatla kullanılmasına göz yummayız. Eğer herhangi bir grubun ya da bireyin anlaşmayı ihlal ettiğini tespit edersek, bunu araştıracağız ve uygun görüldüğü takdirde teçhizat desteğini keseceğiz.”

Pentagon açıklamasında, "ABD, PKK'dan gelen tehditlere karşı koyma çabalarını desteklemek dahil NATO müttefikimiz Türkiye'yi korumaya yönelik kararlılığını sürdürüyor” denildi.

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