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Pentagon'dan 'sınır gücü' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ | 18.01.2018 04:27 | Son Güncelleme 9 saat önce

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 18 Ocak (DHA) - ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, PKK terör Örgütü'nün Suriye kolu PYD ve YPG'nin oluşturduğu yeni bir ordu ya da bir sınır muhafız gücü oluşturulmayacağı belirtilerek, "Koalisyon ortağımız ve NATO müttefikimiz Türkiye'nin güvenlik kaygılarının farkındayız" denildi.

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon tarafından yapılan açıklamada, PYD ve YPG güçleri ile bunlara verilen eğitiminin DEAŞ'ın yenilmesi, Birleşmiş Milletler'in (BM) öncülüğünde gerçekleşen Cenevre görüşmelerinin de desteklenmesine yönelik olduğu savunuldu. Bu güçlerin DEAŞ militanlarının Suriye'den kaçmasını ve kurtarılmış bölgelerdeki güvenliği yeniden tehdit etmelerini önleyeceğinin vurgulandığı açıklamada, "Koalisyon ortağımız ve NATO müttefikimiz Türkiye'nin güvenlik kaygılarının farkındayız. Türkiye'nin güvenlik kaygıları meşru temellere dayanmaktadır. Suriye'de IŞİD'i yenmeye dönük çabalarımız konusunda Türkiye'ye karşı bütünüyle şeffaf olmayı ve NATO müttefikimizin terörle mücadelesinde yanında olmayı sürdüreceğiz" denildi.

Açıklamada, Türkiye ile yakın temasların sürdürüldüğü de belirtildi.

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