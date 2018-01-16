Pentagon'dan son dakika Afrin açıklaması

AA muhabirine açıklama yapan Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, Afrin'de bulunan PYD/PKK unsurlarına ilişkin, "Onları DEAŞ mücadele operasyonlarımızın parçası olarak kabul etmiyoruz. Onları desteklemiyoruz ve onlarla hiçbir işimiz yok." ifadelerini kullandı.

"EĞİTİM-TAVSİYE-DESTEK ALMIYORLAR"

ABD'nin Afrin'de verdiği bir destek veya eğitim olmadığına işaret eden Binbaşı Galloway, "SDG alanlarının dışındaki unsurlar, bizden herhangi bir eğitim-tavsiye-destek almıyor. Desteklediğimiz gruplar özellikle DEAŞ karşıtı operasyonlara katılan gruplardır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Afrin'e muhtemel operasyonlarının da parçası olmadıklarını aktaran Galloway tüm tarafları, gerginliği tırmandıran adımlardan kaçınmaya teşvik ettiklerini kaydetti.

PENTAGON'DAN İKİNCİ AÇIKLAMA

Pentagon, "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Pentagon tarafından, "Türkiye ile görüşüyoruz. Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz" denildi.

"AFRİN, OPERASYON ALANIMIZ DEĞİL"