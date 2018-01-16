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Pentagon'dan son dakika Afrin açıklaması

DÜNYA HABERLERİ | 16.01.2018 19:44 | Son Güncelleme 6 saat önce

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Afrin'deki PYD/PKK unsurlarını desteklemediklerini ve onları DEAŞ ile mücadele operasyonlarının parçası olarak görmediklerini açıkladı. Pentagon, ayrıca 'Suriye Sınır Güvenliği Gücü' konusuna ilişkin, 'Türkiye ile görüşüyoruz. Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz' açıklamasını yaptı.

Pentagon'dan son dakika Afrin açıklaması

AA muhabirine açıklama yapan Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, Afrin'de bulunan PYD/PKK unsurlarına ilişkin, "Onları DEAŞ mücadele operasyonlarımızın parçası olarak kabul etmiyoruz. Onları desteklemiyoruz ve onlarla hiçbir işimiz yok." ifadelerini kullandı.

"EĞİTİM-TAVSİYE-DESTEK ALMIYORLAR"

ABD'nin Afrin'de verdiği bir destek veya eğitim olmadığına işaret eden Binbaşı Galloway, "SDG alanlarının dışındaki unsurlar, bizden herhangi bir eğitim-tavsiye-destek almıyor. Desteklediğimiz gruplar özellikle DEAŞ karşıtı operasyonlara katılan gruplardır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Afrin'e muhtemel operasyonlarının da parçası olmadıklarını aktaran Galloway tüm tarafları, gerginliği tırmandıran adımlardan kaçınmaya teşvik ettiklerini kaydetti.

PENTAGON'DAN İKİNCİ AÇIKLAMA

Pentagon, "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Pentagon tarafından, "Türkiye ile görüşüyoruz. Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz" denildi.

"AFRİN, OPERASYON ALANIMIZ DEĞİL"

Gün içerisinde AA muhabirine açıklama yapan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon ise Türkiye'nin Afrin'e muhtemel bir operasyonunda, koalisyonun oradaki PYD/PKK unsurlarını destekleyip desteklemeyeceği sorusuna "Afrin operasyon alanımız değil. Başta Ebu Kemal'in Kuzeyi ve Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki alanlar olmak üzere, Orta Fırat Vadisi boyunca kalan ceplerde DEAŞ'ı yenmek üzere ortaklarımıza destek veriyoruz." yanıtını vermişti.

AA

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
TSK AFRİN de başarısız olsun die yırtınıp duran ve AFRİN den Zaferle dönüldüğünde ise YAS tutacak kadarda kanıbozuk olanlar Vatansevercilik oynayıp duruyor "oynamaya" devam etsinler bakalım Biz O Oyunları bozmasını Biliriz İtin biri çıkmış "AFRİNDE ABD askerleri var.ABD İlemi savaşacaksınız.Doğuda Kürtleri ayaklandıracksınız" demiş Ulan İT! Bu Memleketin Kürtleri SENİN GİBİ ŞEREFSİZ DEĞİL! Doğuda ;Mehmetcikle Omuzomuza PKK ya kök söktüren Korucu Kürtler var Sen bir gün durmazsın orda Onlar Hayatı boyu ordalar diğer itde çıkmış "Münbiçe giremezsiniz" demiş ))sabırlı ol GİRECEZ
BİLEREK BÖYLE SÖYLÜYOR..AMAÇ TÜRKİYEYİ AFRİN VE SURİYE BATAKLIĞINA ÇEKMEK....
Erdoğan kararlılığı bunları susturmuş bakalım membiçte ne olicek...
YPG deki kürtler rakkadaki işleri bitti mi amerika tarafından aynen böyle paçavra gibi atılcagını bilmedikleri sürece çok kullanılırlar.
ABD bizimle resmen dalga geçiyor.. Madem PYD nin IŞİD le mücadelenizle ilgisi yok, o halde binlerce tır dolusu silahı, anti tank ve uçaksavar füzelerini kime karşı kullanılsın diye verdiniz ?
ikiyüzlü alçak şerefsiz ABD. nasılda inkar ediyorlar. hertürlü hainliği yaptılar, sanki o yaptıkları adilikleri hainlikleri hiç kimse görmedi. kendilerini çok akıllı, türk ordusunu, istihbarıtınıda uyuyor sanıyor.
Adamlarda binbaşı ülkede söz sahibi oluyor bizde koskoca paşaları içeri atıyoruz
binbaşı ya açıklama yaptırıyorlar akıllarınca konuyu önemsizleştiriyorlar TÜRK ASKERİ teroristlerle işbirliği yapan conileride imha ederse çok güzel olacak , en azından yeryüzünde bu haydutların istediğini yapamayacağını tüm dünya görür.
Gerilimi düşürmeye yönelik yapılan bu açıklamanın nedeni ne acaba? Dün bizdeki medya nedense vermedi ama PKK/PYD'ye ait olduğu söylenilen mühimmat ve yakıt depoları vuruldu. Sınır taarruzları ve öncü birlikler mevzilendi. Acaba ABD yine referandum sonrası Barzo militanlarının kendilerini ortada bırakmasından mı korkuyor?
Abd afrin ile alakamız yok diyor, pyd nin arkasında her daim duran abd niye böyle söylüyor? sonuçta o bölgede pyd yok mu? o pyd abd nin izni olmadan orada durabilir mi? Şuan o bölgede rusya var, rusyayla türkiyeyi karşı karşıya mı getirmek istiyor? yoksa ortamı gerip türkiyede ki seçim öncesi erdoğana show mu yaptırmak istiyor? Hedef ülkemiz abd ise incirlikte ne işleri var? yoksa hepsimi? karşıda ki şeytan bir ülke gazla değil, strateji ile davranmalıyız. yoksa 30 bin pyd ordusu bizim için 1 haftalık iş! ama herşey bu kadar kolay olamaz!
abd tam bi yalancı palavracı inanmayın kaç tır silah verdi desteklemiyoruz diyolar karnımız tok
Her ülke ayrı terör örgütünü besliyor Kimseyi kandıramazsınız.
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