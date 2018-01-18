Pentagon'dan Suriye açıklaması: Yeni bir ordu ya da sınır gücü oluşturmuyoruz

Son Güncelleme 9 saat önce 18.01.2018 04:04 |9 saat önce

Pentagon, yerinden edilen kişilerin geri dönebilmesi ve IŞİD'in bölgede tekrar canlanmaması için ABD'nin Suriye'deki yerel güçleri eğitmeye devam ettiğini açıkladı. Bunun 'yeni bir ordu' ya da 'sınır koruma gücü' olmadığı belirtildi. Türkiye'nin kaygılarının anlaşıldığı aktarılırken iki ülkenin müttefikliğine vurgu yapıldı.

Getty Images ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, internet sitesinde yaptığı duyuruda, yerinden edilen kişilerin geri dönebilmesi ve IŞİD'in bölgede tekrar canlanmaması için ABD'nin Suriye'deki yerel güçleri eğitmeye devam ettiğini açıkladı. Bunun 'yeni bir ordu' ya da 'sınır koruma gücü' olmadığı belirtildi. Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı: "Koalisyon ortağımız ve NATO müttefikimiz olan Türkiye'nin güvenlik kaygılarının farkındayız. Türkiye'nin güvenlik kaygıları meşrudur. Suriye'de IŞİD'i yenmek için yerine getirdiğimiz çabalarımız ile ilgili olarak Türkiye'ye karşı şeffaf olmaya ve NATO müttefikimiz Türkiye'nin terörizm mücadelesinde yanında olmaya devam edeceğiz." Bu açıklama son günlerde ABD'nin Suriye ile ilgili kuracağı söylenen yeni sınır koruma gücüne Türkiye'nin tepki göstermesi üzerine geldi. ABD liderliğindeki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) karşıtı uluslararası koalisyonun Suriye'deki müttefikleriyle 30 bin kişilik bir sınır koruma gücü kuracağına dair haberler haftasonu çıkmıştı.