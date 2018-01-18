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Pentagon'dan Suriye açıklaması: Yeni bir ordu ya da sınır gücü oluşturmuyoruz

18.01.2018 04:04 | Son Güncelleme 9 saat önce

Pentagon, yerinden edilen kişilerin geri dönebilmesi ve IŞİD'in bölgede tekrar canlanmaması için ABD'nin Suriye'deki yerel güçleri eğitmeye devam ettiğini açıkladı. Bunun 'yeni bir ordu' ya da 'sınır koruma gücü' olmadığı belirtildi. Türkiye'nin kaygılarının anlaşıldığı aktarılırken iki ülkenin müttefikliğine vurgu yapıldı.

Getty Images

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, internet sitesinde yaptığı duyuruda, yerinden edilen kişilerin geri dönebilmesi ve IŞİD'in bölgede tekrar canlanmaması için ABD'nin Suriye'deki yerel güçleri eğitmeye devam ettiğini açıkladı.

Bunun 'yeni bir ordu' ya da 'sınır koruma gücü' olmadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Koalisyon ortağımız ve NATO müttefikimiz olan Türkiye'nin güvenlik kaygılarının farkındayız. Türkiye'nin güvenlik kaygıları meşrudur. Suriye'de IŞİD'i yenmek için yerine getirdiğimiz çabalarımız ile ilgili olarak Türkiye'ye karşı şeffaf olmaya ve NATO müttefikimiz Türkiye'nin terörizm mücadelesinde yanında olmaya devam edeceğiz."

Bu açıklama son günlerde ABD'nin Suriye ile ilgili kuracağı söylenen yeni sınır koruma gücüne Türkiye'nin tepki göstermesi üzerine geldi.

ABD liderliğindeki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) karşıtı uluslararası koalisyonun Suriye'deki müttefikleriyle 30 bin kişilik bir sınır koruma gücü kuracağına dair haberler haftasonu çıkmıştı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Bize düşen bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır" diyerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) her an Afrin ve Menbiç'te harekâta başlayabileceğini belirtmişti.

'IŞİD ile mücadele sürüyor'Pentagon'un yeni açıklamasında bu güçlerin eğitilmesinin IŞİD ile mücadelede gerekli olduğu vurgulanırken, IŞİD ile mücadelenin hala bitmediği, özellikle Fırat nehrinin ortasında ağır çatışmaların yaşandığı aktarıldı.

En son olarak ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da Türkiye'nin Suriye konusundaki kaygılarına kulak verdiklerini, bu kaygıları ciddiye aldıklarını söylemişti.

Getty Images ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Tillerson, Suriye'de siyasi geçiş süreci için varılacak anlaşmanın da bu ülkenin komşularını tehdit etmemesi gerektiğini belirtti.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise "Türkiye'nin bekası için büyük riskler alınacaktır" dedi.

Bozdağ, son gelişmelerle ilgili olarak, "Terörist ordu kurma çabaları açık olarak görülüyor. Gerekli bütün adımlar atılacaktır. Türkiye'nin bekası için büyük riskler alınacaktır" diye konuştu.

Türkiye'nin artık sabrının sonuna geldiğini vurgulayan Bozdağ, "söylediği ile yaptığı arasında çok çelişki olduğunu" belirttiği ABD'nin, PYD'ye desteğe derhal son vermesi gerektiğini kaydetti.

ABD'nin Suriye'de kurmayı planladığı sınır güvenlik güçleri hakkında bilinenlerPYD'den BM'ye Afrin için 'güvenli bölge' çağrısı5 soruda olası Afrin Operasyonu: Türkiye'yi ne bekliyor?Erdoğan: ABD sınırımızda terör ordusu kuruyorMGK: Gereken adımlar derhal ve kararlılıkla atılacakBozdağ'dan Suriye mesajı: Türkiye'nin bekası için büyük riskler alınacaktır

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