Pentagon'dan Türkiye açıklaması: IŞİD'le mücadele durakladı

ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin ve çevresinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nın Suriye'nin doğusunda sürdürülen IŞİD'e karşı mücadeleyi "operasyonel duraklamaya" yol açtığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Robert Manning, bakanlıkta Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada bu duraklamanın, IŞİD'e karşı mücadele koalisyonu kapsamında Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) yürüttüğü bazı operasyonları durdurmasından kaynaklandığını kaydetti.

"SDG güçleri yerlerini terk etti"

Başka bir Pentagon Sözcüsü Adrian Rankine-Galloway de SDG'nin bel kemiğini oluşturan ve Türkiye tarafından PKK'nın uzantısı ve terör örgütü olarak değerlendirilen Halk Koruma Birlikleri (YPG) savaşçılarının bir kısmının IŞİD'e karşı savaşmaya öncelik vermediğini belirtti ve ABD güçlerinin, bazı SDG güçlerinin yerlerini terk ettiğini gözlemlediğini kaydetti.

Galloway, "SDG dahilinde hareket eden kimi savaşçılar Fırat Nehri Vadisi'ni terk ederek başka yerlerde, muhtemelen de Afrin'de çarpışmaya karar verdi" ifadesini kullandı.