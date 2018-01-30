Pentagon'dan yeni açıklama: Tek muhatabımız Menbiç Askeri Konseyi

Albay Manning, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın sivil kayıplara neden olduğu" iddialarına ilişkin bir sorusu üzerine Albay Manning, "NATO ortağımız Türkiye ile Afrin bölgesinde birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Bahsettiğiniz olaylarla ilgili bilgim yok." dedi.

TÜRKİYE İLE ABD ARASINDAKİ İLETİŞİM 'YAKIN VE DAVAMLI'

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Orgeneral Joseph Votel'in "Menbiç'ten asker çekmenin gündemlerinde olmadığı" yönündeki açıklamasına ilişkin bir soruya da yanıt veren Manning, Türkiye ile Menbiç bölgesinde kuvvetlerin güvenli ayrışması konusunda iletişimleri olduğunu kaydetti.

Söz konusu iletişimi "yakın ve devamlı" olarak tanımlayan Manning, Menbiç'teki durumun potansiyel saldırı ihtimaline karşı bir güç koruması konusu olup olmadığına yönelik bir soruya ise "Hayır" yanıtını verdi. Türkiye'nin ABD kuvvetlerinin yerlerini bildiğini hatırlatan Manning, "Koalisyon olarak bizim Menbiç’teki tek muhatabımız bu şehrin DEAŞ’tan temizlenmesinin ardından yerel halktan kurulan Menbiç Askeri Konseyi" dedi.