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Pentagon'dan yeni açıklama: Tek muhatabımız Menbiç Askeri Konseyi

DÜNYA HABERLERİ | 30.01.2018 00:48 | Son Güncelleme 2 saat önce

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Albay Manning, Afrin konusunda yeni açıklamalarda bulundu. Manning, Afrin'de sivil kayıplar yaşandığına ilişkin iddialara dair bir bilgilerinin olmadığını açıkladı. Manning, "Koalisyon olarak bizim tek muhatabımız yerel halk tarafından kurulan Menbiç Askeri Konseyi'dir" dedi. Avesta Habur adındaki PYD/PKK'lı kadın teröristin, Afrin’de intihar saldırısı düzenlediği iddialarına ilişkin sorunun Pentagon sözcüsü tarafından geçiştirilmesi de dikkati çekti.

Pentagon'dan yeni açıklama: Tek muhatabımız Menbiç Askeri Konseyi

Albay Manning, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın sivil kayıplara neden olduğu" iddialarına ilişkin bir sorusu üzerine Albay Manning, "NATO ortağımız Türkiye ile Afrin bölgesinde birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Bahsettiğiniz olaylarla ilgili bilgim yok." dedi.

TÜRKİYE İLE ABD ARASINDAKİ İLETİŞİM 'YAKIN VE DAVAMLI'

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Orgeneral Joseph Votel'in "Menbiç'ten asker çekmenin gündemlerinde olmadığı" yönündeki açıklamasına ilişkin bir soruya da yanıt veren Manning, Türkiye ile Menbiç bölgesinde kuvvetlerin güvenli ayrışması konusunda iletişimleri olduğunu kaydetti.

Söz konusu iletişimi "yakın ve devamlı" olarak tanımlayan Manning, Menbiç'teki durumun potansiyel saldırı ihtimaline karşı bir güç koruması konusu olup olmadığına yönelik bir soruya ise "Hayır" yanıtını verdi. Türkiye'nin ABD kuvvetlerinin yerlerini bildiğini hatırlatan Manning, "Koalisyon olarak bizim Menbiç’teki tek muhatabımız bu şehrin DEAŞ’tan temizlenmesinin ardından yerel halktan kurulan Menbiç Askeri Konseyi" dedi.

"MENBİÇ'İN KONTROLÜ MENBİÇ ASKERİ KONSEYİ'NDE"

AA muhabirinin, ABD'nin Türkiye’ye PYD/PKK unsurlarını Menbiç'ten çıkarma sözü verdiğini ancak Türkiye'nin Washington'un bu sözünü tutmadığı yönündeki açıklamalarını sorması üzerine konuyla ilgili söz alan Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, Menbiç’in Menbiç Askeri Konseyinin kontrolünde bulunduğunu ve söz konusu organizasyonun yüzde 60’ının Araplardan, geri kalanın ise Kürt, Türkmen ve Hristiyan Suriyelilerden oluştuğunu ileri sürdü.

Binbaşı Galloway, SDG'nin (PYD/PKK) Menbiç Askeri Konseyini eğittiğini ve söz konusu konseyin yerel halk tarafından seçilen sivil yönetimi temsil ettiğini savundu.

İNTİHAR BOMBACISI PKK'LIYA İLİŞKİN SORU GEÇİŞTİRİLDİ

Başta Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK tarafından da övgüyle bahsedilen Avesta Habur adındaki PYD/PKK'lı kadın teröristin, Afrin’de intihar saldırısı düzenlediği iddialarına ilişkin sorunun Pentagon tarafından geçiştirilmesi dikkati çekti.

AA muhabirinin söz konusu teröristin, bombalı saldırı düzenlemesine tepkilerinin ne olacağını sorması üzerine sözü Rankine-Galloway’a devreden Manning, Afrin operasyonunun "dikkatleri DEAŞ operasyonlarından çektiği" yönündeki iddiaları yineledi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Binbaşı Galloway ise söz konusu iddialar konusunda elinde yeterince bilgi olmadığını söyledi.

Galloway şöyle devam etti: "Afrin'de faaliyet gösteren Kürt gruplar DEAŞ ile mücadele koalisyonunun parçası değil. Oradaki Kürt gruplarla çalışmıyoruz. Oradaki tek odağımız ağırlıklı olarak Orta Fırat Vadisi'nin güneyine doğru DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlardır. Türk kuvvetleriyle çatışan oradaki Kürt grupların DEAŞ karşıtı koalisyon ile hiçbir ilgileri yok.”

Ancak Binbaşı Galloway, PYD/PKK militanlarının, Münbiç ve diğer ABD destekli bölgelerden Afrin'e geçtiği yönündeki bir soruya ise ellerinde bu geçişleri teyit edecek bilgi olmadığı yanıtını verdi.

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ABD Pentagon Afrin Menbiç münbiç

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
BU KADAR KIVIRMALARA GÖRE KARŞIMIZA ABD ORDUSU ÇIKARSA ŞAŞMAMAK GEREK BU GİDİŞAHTA AMA KİM ÇIKARSA ÇIKSIN BU GAZLA BİZİM ORDUYU KİMSE DURDURAMAZ HEDEF TEMİZLEMEK ÖLE ÇIKMAK DOĞRUSUDA BUDUR YAPILMALI
ortadoguda bin yıldır girmiş oldugu bütün savaşları kazanan türk ordusuna abd savaş açması aptalca olur ortadogudan tası taragı toplayıp kaçmakla kalmaz karadeniz ege akdenize turis olarak bile gelemez amerika türkiyeyle savaşmak istiyorsa rusya ingiltere fransa italya japonya yunanitanı alsın öyle gelsin yoksa bu haberler magazin kalıyor milliyetçilik yapmak istemiyorum fakat timurunda türk oldugunu düşünürsek ortadoguda bin yıldır yapılan savaşların tamamını türkler kazandı ingiliz kraliyet aylesi ve vatikanın finase etmiş oldugu haçlı seferleri ortadoguda türkler tarafından katledildi,
10 gün sonra menbiçe girince tek muhattabınız biz oluruz sıkıntı yok abd fazla atıp tutuyorsun sen şurda ırakı 2 senede aldın beceremedin libyaya nato yu soktun şimdi gelmiş türkiyeye mi savaşıyorsun tsk nın zeytindalı operasyonunda tsk gücünün sadece yüzde 15 ini kullanıyor sanada yüzde 100 kullanırız sıkıntı yok dünyanın süper gücü olabilirsin ama türkiyeyi vurmak için ya ıraka ya suriyeye gelmen gerekecek senin teknolojilerinde bizim dibimizde sökmez denizden gemilerden füze atarsın ancak cebelitarıktan yapacağın başka bir şey yok velhalısıl kelam abd de olsan kıtalar arası savaşamazsın
her TURK asker dogar
ARTIK ŞÜPHEM KALMADI. ABD BİRİLERİNE PAS ATMAK İÇİN ÖZELLİKLE YAPIYOR. BİLMEM YANILIYORMUYUM.
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