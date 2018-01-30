HABER

Pentagon'dan YPG çıkışı

DÜNYA HABERLERİ | 30.01.2018 12:16 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'nin bazı unsurlarının Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle Suriye'nin kuzeyinde kuvvet kaydırdığını, ancak bunun ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun direktifiyle yapılmadığını söyledi.

Pentagon'dan YPG çıkışı

Pentagon başta olmak üzere ABD kurumları, Afrin'deki PYD/PKK unsurlarının ABD öncülüğündeki koalisyon ile ilişkili olmadığını ve ABD'nin Afrin'deki gruplara askeri destek vermediğini ifade ediyor. Ayrıca Pentagon, IŞİD karşıtı operasyonlardan ayrılıp Afrin'de PYD/PKK saflarında savaşmaya giden gruplara ABD'nin desteğini kaybedecekleri uyarısında bulunuyor.

Böyle bir dönemde, daha önce ABD'nin SDG adı altında eğitim ve destek verdiği bazı "PYD/PKK unsurlarının Afrin'e geçtiği" yönündeki haberler ise tartışmalara neden oldu. Bunun yanı sıra ABD'nin resmi olarak desteklediğini belirttiği SDG, Afrin'de Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) karşı intihar saldırısı gerçekleştirdiği iddia edilen Avesta Habur adlı kadın teröristi öven yazılı bir açıklama yaptı. SDG'nin açıklamalarının altındaki "SDG Afrin Komutanlığı" imzası da dikkatlerden kaçmadı. Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, konuyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

GALLOWAY: SDG İLE ORTAKLIĞIMIZ ÇERÇEVE İTİBARIYLA IŞİD'İ YENME OPERASYONLARIYLA SINIRLI

Türkiye'nin meşru kaygıları ve güvenli bir sınır vurgusuna dikkati çeken Binbaşı Galloway, ABD kuvvetlerinin varlığının bölgeyi istikrarsızlaştıracak durumları engellemeye yardımcı olacağını iddia etti. Ancak, SDG'nin açıklamalarını geçiştirmeyi tercih eden Galloway, "SDG ile ortaklığımız çerçeve itibarıyla IŞİD'i yenme operasyonlarıyla sınırlı" değerlendirmesini yapmakla yetindi.

Afrin'de kaç terörist öldürüldü? TSK'dan son dakika açıklaması

Galloway, "Son gerginliklere tepki olarak SDG'nin bazı kuvvetlerini kaydırdığının farkındayız ancak bu, koalisyonun yönlendirmesi ile olmadı" dedi. PYD/PKK'nın paravanı SDG'nin kuvvetlerini nereye kaydırdığı konusunda detay vermeyen Galloway, örgütün açıklamaları ile ilgili olarak ise "SDG adına konuşmuyorum ancak tüm tarafları IŞİD'in yenilmesine odaklanmaya, gerginliği azaltmaya, Suriye savaşını çözmeye ve sivilleri korumaya çağırmaya devam ediyoruz." dedi.

Ancak Galloway'in, SDG'nin "SDG Afrin Komutanlığı" şeklinde bir imza kullanması ve bombalı intihar saldırısı düzenleyen bir teröristi övmesi konusunda hiçbir açıklama yapmaması dikkati çekti.

TSK açıkladı! Afrin Harekatı'nda 2 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı

Binbaşı Galloway, Avesta Habur isimli teröristle ilgili, "Afrin'de Kürt bir kadın savaşçının çatışmada öldüğünün farkındayız. Bu kişinin koalisyonun askeri eğitimini alan biri olduğuna dair şu anda yeterli bilgimiz yok. Afrin'deki Kürt gruplar IŞİD karşıtı koalisyonun ortakları değil." açıklamasını yaptı. İntihar bombacısı olduğu iddia edilen terörist için "çatışmada öldü" ifadesi kullanmasının bir nedeni olup olmadığı şeklindeki soruyu ise Binbaşı Galloway, "Bu kişinin ölüm şekli konusunda önceki cevabımda da atıfta bulunduğum medyada çıkan haberler dışında elimde ek bir bilgi yok" şeklinde geçiştirdi. Buna karşılık, kadın teröristin intihar saldırısı gerçekleştirdiği iddiası medyanın yanı sıra ABD'nin ortaklık yaptığı SDG'nin basın ofisinden yapılan açıklamada da dille getirilmişti. Sözcünün bu açıklaması, intihar saldırısını bir “terör eylemi” olarak kabul eden ABD hükümetinin zor durumda kalmaması için "çatışmada öldü" ifadesini kullanmayı tercih ettiği değerlendirmesine neden oldu.

PYD 'Afrin'de Türk helikopteri düşürdük' demişti! Açıklama geldi

'MENBİÇ ASKERİ KONSEYİ' VURGUSU

Türkiye'nin Afrin'den sonra ABD'nin söz verip de Menbiç'ten çıkaramadığı PYD/PKK unsurlarına karşı operasyon yapacağı yönündeki açıklamalarını daha yüksek sesle dile getirmeye başlaması ABD'nin de Menbiç için "mazeret" arayışını hızlandırdı. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, birkaç gün önceki Ortadoğu seyahati sırasında, Türkiye'nin ABD'ye yaptığı "askerlerini Menbiç'ten çek" çağrısına karşılık "Şu anda böyle bir değerlendirmemiz yok." açıklamasını yapmıştı.

Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning de günlük basın toplantısında ABD'nin NATO müttefiki Türkiye ile yakın ve devamlı temaslarının olduğunu ve şu aşamada “ABD askerlerine yönelik bir tehlike hissetmediklerini” ifade etti. Ancak bu açıklamaların yanı sıra ABD'nin Menbiç'te yine paravan bir örgüt olan Menbiç Askeri Konseyi'ni öne çıkarması dikkatlerden kaçmadı.

'ANKARA İLE YAKIN TEMASTAYIZ'

Bu konuyla ilgili sorulara da yanıt veren Binbaşı Galloway, Türkiye ile Suriye sınırında tansiyonu düşürmek için Ankara ile yakın temas halinde olduklarını ifade etti. Bununla birlikte ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun resmi ilişkisinin sadece Münbiç Askeri Konseyi ile olduğunu iddia etmesi ise dikkati çekti.

2011'den 2018'e Özgür Suriye Ordusu'nun dönüşümü

Galloway, şöyle konuştu:

"Koalisyonun Menbiç'teki tek resmi ilişkisi, IŞİD ile mücadele etmek için kurulan ve SDG ile bağlantılı çoğunluğu Arap kuvvetlerden oluşan Menbiç Askeri Konseyi’dir. SDG ile daha geniş ortaklığımız ise sadece IŞİD'i yenmek için yürüttükleri operasyon ve faaliyetlerle sınırlıdır."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Pentagon PKK YPG IŞİD SDG Afrin operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Son dakika! TTB Merkez Konseyi üyesi doktorlar gözaltına alınıyor

Son dakika! TTB Merkez Konseyi üyesi doktorlar gözaltına alınıyor

Trende uyuyakaldı! Uyandığında peçetenin içindeki parayı görünce...

Trende uyuyakaldı! Uyandığında peçetenin içindeki parayı görünce...

Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

Son dakika! YPG'den Kilis'e roketli saldırı

Son dakika! YPG'den Kilis'e roketli saldırı

İlginizi Çekebilir

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

İki milletvekilinin aracı çarpıştı! İlginç diyalog

İki milletvekilinin aracı çarpıştı! İlginç diyalog

ABD'li komutandan son dakika açıklama: Menbiç'ten çekilmeyeceğiz

ABD'li komutandan son dakika açıklama: Menbiç'ten çekilmeyeceğiz

Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

Trump ile ilişkiye girdi mi? ABD bu iddiayı konuşuyor

Trump ile ilişkiye girdi mi? ABD bu iddiayı konuşuyor

Okuyucu Yorumları 9 yorum
yüz de 5 lik afrinin alımında 700 terörist geberdiyse yüz de 100 ünde kaç bin geberir siz düşünün, ne varsa afrine göndersinler, fırsat bu fırsat hepsini öldürelim, güç kaydırmışlar asdkğasdkğ, katil abd nin yüzüne söyleyin, o silahları siz bize doğrultunuz, teröristlerin başı abd dir!
CİHAN HARBİNDE TÜRKLERİ GAMMAZLAYAN SURİYE'DE SDG, ABD Yİ KANDIRIYOR. ÖSO DA BİZİ KANDIRMASIN. ÜLKESİNE KARŞI GELEN BU SİLAHLI GURUPLAR BİR GÜN BİZE DE KARŞI GELİR. ALLAH TSK NIN YAR VE YARDIMCISI OLSUN.
birgün Hak tecelli edecek ve mazlum insanların ahı çıkacak. ya şu abd nin tarihini incelersek, avrupadaki suçluların sığındığı bir kara parçası, tıpkı şimdilerde olduğu gibi. sonrasında bu kaçak suçlular kızılderili dedikleri asil yerli halkı soykırıma tabi tutarak devletleşmeye başlıyorlar. bu devletleşme esnasında oluşan devletçikler 1800 lü yıllarda savaşmaya başlıyor, tarihe abd iç savaşı olarak geçiyor, sonrasında birleşerek eyalet sistemi ile abd yi oluşturuyor. bunlardan daha ne beklenir. teferrüatlı yazmak isterdim ama mekan dar.
birgün Hak tecelli edecek ve mazlum insanların ahı çıkacak. ya şu abd nin tarihini incelersek, avrupadaki suçluların sığındığı bir kara parçası, tıpkı şimdilerde olduğu gibi. sonrasında bu kaçak suçlular kızılderili dedikleri asil yerli halkı soykırıma tabi tutarak devletleşmeye başlıyorlar. bu devletleşme esnasında oluşan devletçikler 1800 lü yıllarda savaşmaya başlıyor, tarihe abd iç savaşı olarak geçiyor, sonrasında birleşerek eyalet sistemi ile abd yi oluşturuyor. bunlardan daha ne beklenir. teferrüatlı yazmak isterdim ama mekan dar.
birgün Hak tecelli edecek ve mazlum insanların ahı çıkacak. ya şu abd nin tarihini incelersek, avrupadaki suçluların sığındığı bir kara parçası, tıpkı şimdilerde olduğu gibi. sonrasında bu kaçak suçlular kızılderili dedikleri asil yerli halkı soykırıma tabi tutarak devletleşmeye başlıyorlar. bu devletleşme esnasında oluşan devletçikler 1800 lü yıllarda savaşmaya başlıyor, tarihe abd iç savaşı olarak geçiyor, sonrasında birleşerek eyalet sistemi ile abd yi oluşturuyor. bunlardan daha ne beklenir. teferrüatlı yazmak isterdim ama mekan dar.
arkadaşlar abd,gizliden türkiye ile savaşıyor zaten ypg,sdg ışıd maşa ,abd kendi askerlerini gönderirmi hiç kürtleri kullanıyor ,bakın yine füze gelmiş türk topraklarına bunu yapan aslında ABD , ama biz anlamıyoruz adamlar savaş çıkarmaya ve türkiyeyi zayıflatmaya çalışıyor ve arkasında başka planları var zayıf türkiyeyi herkes parçalar bakın tsk uğraşıyor hiç bir ülke kalkıpda bizde yardım edelim demiyor,lafa gelince müttefikiz diyor icraatta yoklar seyrediyorlar bundan dolayıda Müslümanlar birleşerek bu olayı biran önce temizlemeli ingilterenin sesi çıkıyormu hiç çünki ypg de adamları var
ABD sana kim güvenirse büyük hata eder ama artık sen de dünya liderliği yapamasın kartondan kağıtsın bundan sonra bir halt çıkmaz sende bundan sonra size ad yakışır DBA
Suriye yi halkını o kadar çok düşünüyosanız,o halk oraları terk ederken nerdeydiniz sınırlarınızı kapattınız,çelme çakıp düşürdünüz,kapattığınız yerde hayvan muamelesi yaptınız.ona buna sormayın oranın halkına sorun bakalım hangi ülkeyi tercih edecekler.halkı düşünüyosanız teröristleri temizleyin.destek vermeyin teröristlere,Suriye de bulunan bütün ülkeler Suriye yi terk etsin,Suriye halkı evlerine yerlerine dönsün.Suriye de demokratik Seçim yapılsın ve herkes rahata huzura ersin,Burada en çok bunu isteyen Türkiye dir.Size ne oluyor ta nerden nereye,yardımda hiç yoksunuz.çökmeye hazırlanıyonuz
Suriye yi halkını o kadar çok düşünüyosanız,o halk oraları terk ederken nerdeydiniz sınırlarınızı kapattınız,çelme çakıp düşürdünüz,kapattığınız yerde hayvan muamelesi yaptınız.ona buna sormayın oranın halkına sorun bakalım hangi ülkeyi tercih edecekler.halkı düşünüyosanız teröristleri temizleyin.destek vermeyin teröristlere,Suriye de bulunan bütün ülkeler Suriye yi terk etsin,Suriye halkı evlerine yerlerine dönsün.Suriye de demokratik Seçim yapılsın ve herkes rahata huzura ersin,Burada en çok bunu isteyen Türkiye dir.Size ne oluyor ta nerden nereye,yardımda hiç yoksunuz.çökmeye hazırlanıyonuz
Diğer Haberler
Putin: ABD'nin 'Kremlin Raporu'nda' yer almadığım için kırgınım

Putin: ABD'nin 'Kremlin Raporu'nda' yer almadığım için kırgınım

İlk kez bir yolcu uçağı hardal tohumundan yapılan yakıtla uçtu

İlk kez bir yolcu uçağı hardal tohumundan yapılan yakıtla uçtu

Soçi'deki Suriye konferansının açılışı muhalif grupların 'bayrak' tepkisi nedeniyle gecikiyor

Soçi'deki Suriye konferansının açılışı muhalif grupların 'bayrak' tepkisi nedeniyle gecikiyor

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi çıkmazda

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi çıkmazda

Sekiz aylık bebeğe tecavüz Hindistan'da infiale neden oldu

Sekiz aylık bebeğe tecavüz Hindistan'da infiale neden oldu

Trende uyuyakaldı! Uyandığında peçetenin içindeki parayı görünce...

Trende uyuyakaldı! Uyandığında peçetenin içindeki parayı görünce...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.