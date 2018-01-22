Pentagon’un gizli UFO programını yürüten Elizondo'dan şok edici açıklamalar

Son Güncelleme 4 saat önce DÜNYA HABERLERİ | 22.01.2018 10:21 |4 saat önce

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un gizli UFO programında 22 yıl görev yapan ve Luis Elizondo, şok eden UFO açıklamalarında bulundu

UFO meraklılarını heyecanlandıran haber, geçtiğimiz ay sonunda basına yansıdı. New York Times’ın haberine göre, Pentagon yıllarca 22 milyon dolarlık gizli bir UFO programı yürüttü. Programın düğmesine 2007’de basıldı ve 5 yıl sürdü. Bakanlık, UFO iddialarının peşine düştü, uzaylı gördüğünü iddia eden pilotlarla görüştü, görüntüleri titizlikle inceledi. Program bütçe gerekçesiyle resmen sonlandırıldı ancak yetkililere göre bir grup gönüllü istihbaratçı UFO görüntülerini incelemeye devam ediyor. Canlı yayında şoke eden UFO görüntüsü O programın başında, 22 yıl boyunca üst düzey istihbarat yetkilisi olarak görev yapan Luis Elizondo vardı. Elizondo, geçtiğimiz ekim ayında Pentagon’daki görevini bıraktı. Nedeni, bakanlık içerisinde programın eleştirilmesiydi. ABD Savunma Bakanı James Mattis’e yazdığı istifa mektubunda, “Neden bu meseleye daha fazla zaman ve para harcamıyoruz?” dedi. Gazete Habertürk'ten Nalan Koçak, Elizondo’ya Washington’daki ofisinden telefonla ulaştı. Eski istihbaratçı, Türkiye dahil tüm ülkelerin uzaylılara karşı önlem alması gerektiğini söyledi.

Görevlerinin Pentagon tarafından tespit edilen ve tanımlanamayan tüm hava araçlarını ya da anlaşılamayan hava olaylarını araştırmak olduğunu belirten Luis Elizondo, 'Pilotlardan bilgi alıyorduk, tanımlanamayan objeler gören sıradan görgü tanıklarıyla da konuşuyorduk. Ayrıca veri toplamak da misyonun parçasıydı. Mesela jetlerin silah mekanizmasındaki kameralardan, diğer askeri araçlardan, uydulardan görsel veri elde ediyorduk.' dedi. Elizondo röportajının devamında , 'Pentagon gibi bir yerde çalıştığımız için hepimiz kendimizi akıllı profesyoneller ve vatanseverler olarak görüyoruz. Fakat bu tür bir iş yaptığınız zaman çok çabuk damga yiyorsunuz. Sanırım dünyayı anlamlandırdıkları dini sistemlere aykırı geldiği için böyle bir çalışmadan hoşlanmıyorlar. Bazılarıysa programı çok uçuk buluyor. ABD’de UFO’larla ilgili pek çok şey aslında tabu. Fakat Amerikan ordusundan savaş pilotları -ki bunlar milyarlarca dolarlık savaş sistemlerinden sorumlu ve çok gizli bilgilere erişme yetkisine sahip- size geliyor ve “Bir şey gördüm” dediğinde bunu ciddiye almanız gerek. Bu insanlar harika gözlemciler. Bir uçak nedir, İHA ya da bir füze nasıl hareket eder, çok iyi biliyorlar. Bize gelen pilotların gördüğü şeyler, bahsettiğim bu hava araçlarından hiçbirine benzemiyor.' ifadelerini kullandı.

Gökyüzünde görülen nesne hayrete düşürdü 'O ARAÇLARIN NE OLDUĞUNDAN EMİN DEĞİLİZ' 'Yaptığımız araştırmaların izinden giderek daha fazla araştırma yapılmalı' diyen Elizondo, 'Kötü haber şu: 10 yıllık araştırma sonucunda, “resmi olarak”, o araçların ne olduğundan emin değiliz. Fakat iyi haber de var, o araçların nasıl çalıştığı ve sahip olduğu teknoloji konusunda pek çok bilgi elde ettik.' dedi. Elizondo'ya bu bilgilerin detayı sorulduğunda ise 'Bunları anlatamam, gizli bilgi' cevabını verdi. Luis Elizondo bu zamana kadar karşılaştığı en garip görüntü hakkında 'Pek çok şey gördüm ama en ilginçlerinden biri yayınladığımız o videoydu. Aslında orada gördüğümüz şey şüphe götürmüyor. Kesinlikle bize ait bir araç değil, başka bir ülkeye de ait değil. Nereden geldiklerini soracak olursanız bir şey diyemem çünkü tam olarak bilmiyorum. İlginç olan araca dair ölçtüğümüz şeyler.' ifadelerini kullandı. Elizondo ardından bunları maddeler halinde şöyle açıkladı: Birincisi: Aniden artan ivme. Bu araçtaki ivme bizim bildiğimiz G gücüyle açıklayabileceğimiz bir şey değil. Bizim biyolojik sistemimizin taşıyabileceği G gücünün çok ötesinde. (Not: G kuvveti serbest hareket eden bir nesnenin maruz kaldığı kuvvet. Mesela pilotlar uçuş sırasında yüksek G kuvvetine maruz kalıyor.)

İkincisi: Hipersonik hız. Bu nesneler bazen o kadar hızlı hareket ediyor ki hipersonik hızı geçiyor. İlginç olanı arkalarında bu hızın gerektirdiği bir iz de bırakmıyorlar. Mesela bir sonik patlama, iyonlaşma da yok. Üçüncüsü: Kolay gözlemlenmiyorlar. Radarda, kameralarda tespit etmesi gerçekten zor. Bunu nasıl becerdikleri konusunda bayağı bir fikir edindik. Dördüncüsü: Pek çok ortamda seyahat ve hareket etme kabiliyeti. Mesela uzayda, atmosferde belki de suyun altı... Beşincisi: Dünya’da yerçekimine karşı koyma kapasitesi. Gerçekten bildiğimiz aerodinamiği alt üst eden nesneler bunlar. Uçuş yüzeyi ya da uçak motorunun ürettiği güce yani jet tepki kuvvetine dair bir iz yok. Alaska'da uzaylı istilası! HALKTAN GİZLİ TUTULMA NEDENİ Luis Elizondo verdiği bilgiler sonrasında bütün ihtimallerin masada tutulması gerektiğini belirterek devletlerin bu konuyu ciddiye almak zorunda olduklarını vurguladı. Bu tür bilgilerin halktan gizli tutulma nedenini ise Elizondo, 'ABD Savunma Bakanlığı gibi bir kuruluşun bu konuda ketum davranması anlaşılabilir. Böyle bilgileri sınırları içerisinde tutmak istiyorlar. Şimdi hayal edin, siz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olun, ben de sizin Savunma Bakanı’nız olayım. Gelip “Hanımefendi, kusura bakmayın ama çok büyük bir problemimiz var. Tanımlayamadığımız bir hava nesnesi var. Ne olduğunu, nereden geldiğini bilmiyoruz. Bu araçlar çok gizli askeri üslerimiz etrafında geziniyor. Ne yapmalıyız?” diyeyim. Böyle bir konuşmayı yapmak kolay değil. Ama sonuçta ülkenizin lideriyle böyle bir sohbeti yapmak zorunda kalıyorsunuz.' ifadeleriyle açıkladı.