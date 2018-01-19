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Pentagon'un önceliği Çin ve Rusya

19.01.2018 20:20 | Son Güncelleme 5 saat önce

ABD Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı Ulusal Savunma Stratejisi’nde Çin ve Rusya en büyük öncelikler olarak tanımlandı.

Amerikan ordusunun gücünü korumakla birlikte rekabette gerilediğine işaret ediliyor.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) savunma önceliklerini tanımlayan Ulusal Savunma Stratejisi'ni kamuoyuyla paylaştı. 11 sayfalık strateji belgesi, Pentagon'un gelecekte savunma harcamalarını hangi alanlara yoğunlaştırmak istediğini yansıtması bakımından önem taşıyor.

Belgede Çin ve Rusya’dan kaynaklanan tehditler en üst savunma önceliği olarak tanımlandı. "Çin ve Rusya'nın diğer ülkelerin ekonomik, diplomatik ve güvenlik kararları üzerinde veto yetkisi kazanarak, kendi otoriter modelleriyle uyumlu bir dünya şekillendirmek istedikleri giderek daha da açık hale gelmektedir” denildi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD'nin Çin ve Rusya'dan "gelişen tehditlerle" yüz yüze olduğunu söyledi. ABD'nin askeri avantajlarının son yıllarda aşındığını ifade eden Mattis "Ordumuz hala güçlü ancak rekabet üstünlüğümüz son yıllarda hava, kara, deniz, uzay ve siber gibi savaşın her türlü alanında aşındı ve sürekli de aşınıyor” diye konuştu.

"Çin'in askeri modernizasyonu çıkarlarımızla çatışıyor"

Belgeyi ABD Savunma Bakanlığı Strateji ve Güç Gelişiminden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Elbridge Colby basın mensuplarıyla paylaştı. Colby Rusya'nın askeri güç kullanımı konusunda Çin'den çok daha atılgan olduğunu söyledi. Rusya'nın Ukrayna'nın Kırım yarımadasını 2014 yılında ilhak ettiğini ve Beşar Esad'a destek için Suriye'ye askeri müdahalede bulunduğuna dikkat çeken Colby, Moskova'nın ekonomik kaynaklar açısından kısıtlı durumda olduğunu söyledi.

Belgede Çin ise ekonomik ve askeri olarak yükselişte bir güç olarak tanımlandı. Çin'in geniş kapsamlı bir askeri modernizasyona başladığını belirten Elbridge Colby bu gelişmenin ABD'nin çıkarlarıyla "derin bir çatışma” içinde olduğunu söyledi.

"Bu strateji gerçekten de kökten bir değişikliği ifade ediyor” diyen Colby "Savaş potansiyelinin temellerine geri dönmemiz lazım ve bu strateji de savaşa hazırlığı, özelde de büyük güç savaşını öncelik haline getirmeye odaklanılacağını söylüyor” diye konuştu.

Ulusal Savunma Stratejisi'nde Kuzey Kore'nin de Pentagon'un öncelikleri arasında olduğu ifade edildi. ABD'nin füze savunma sisteminin Pyongyang'dan gelecek tehdide odaklanması gerektiği ifade edildi. Kuzey Kore'nin nükleer silahlarının yanı sıra biyolojik, kimyasal ve konvansiyonel silahlarının da oldukça yoğun olduğu kaydedildi.

Belgede devletlerin yanı sıra İslamcı militanların da bir tehdit oluşturmaya devam ettiği belirtildi. Dünyanın açık ara en büyük kaynaklara sahip ordusu olan ABD ordusu açısından uluslararası ittifakların kritik olduğu da belgede yer aldı. Küresel güvenlik konusunda yükün devletler arasında paylaşılması gerektiği de ifade edildi.

Reuters,AFP/EC,DW

©Deutsche Welle Türkçe

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