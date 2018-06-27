Pervin Buldan: 'Doğubeyazıt'taki infaz'dan HDP'yi sorumlu tutan Süleyman Soylu beni arayıp tehdit etti

HDP'li Buldan, bugün bir basın açıklaması yaparak Soylu'nun "kendisini arayıp tehdit ettiği" iddiasını doğruladı.

Bengi'nin 24 Haziran seçimlerinde AKP müşahidi olarak görevlendirildiği ancak oylama sırasında kayıplara karıştığı da iddialar sırasındaydı.

Olaydan kısa süre sonra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Pervin Buldan'ı arayarak, "O köyde taş taş üstünde bırakmayacağım. O teröristleri yakalayacağım. Sizi CHP bile kurtaramayacak" dediğine yönelik haberler basına yansıdı.

Ajanslar Salı günü Yaygınyurt Köyü kırsalında, "başından vurularak öldürülmüş, elektrik direğine bağlı" bir ceset bulunduğunu, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın cesedin "köyün bakkalı Mevlüt Bengi'ye ait olduğunu" tespit ettiğini bildirmişti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini arayarak Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde 'PKK'nın köy bakkalı Mevlüt Bengi'yi infaz ettiği' iddiasına ilişkin partisini sorumlu tuttuğunu ve kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Temelli, "Ortada hepimizin kınadığı bir olay var. Gidip suçluları yakalamak yerine partimizle uğraşmaya devam ediyor, tıpkı seçimde olduğu gibi. Bütün bu sözlerini kendisine iade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İddialarla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yok.

Buldan, "Soylu'nun bir partinin eş genel başkanını arayıp tehdit etmesi kabul edilemez" diye konuştu.

Buldan, "Dün Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım. Soylu, Ağrı Doğubeyazıt'ta gerçekleştirilen infazın sorumlusunun partimiz olduğunu iddia etti. 6 milyondan fazla insanın oyunu alan bir partiyi bu tür suçlamalarla karalamalarına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

https://twitter.com/MSTanrikulu/status/1011930061207941120

Ne yaşandı?

Ajanslar 25 Haziran günü Büyük Ağrı ile Küçük Ağrı dağı arasında kalan Yaygınyurt Köyü'nde elektrik direğine bağlı, başından vurularak öldürülmüş bir ceset bulunduğunu bildirmişti.

Jandarma cesedin kimliğini "Türkmen köyünde bakkal dükkanı işleten Mevlüt Bengi" olarak belirledi.

DHA'nın haberinde yer alan iddiaya göre, Bengi'nin üzerinde "Bazı arkadaşlarımızın şehadetine neden olan bu kişi Mevlüt Bengi'dir, sorgulanıp, cezası PKK'nın silahlı kanadı olan HPG tarafından kesilmiştir" yazılı bir not çıktı.

AA'nın haberinde ise şu ifadeler yer aldı:

"AK Parti Doğubayazıt İlçe Teşkilatı tarafından sandık müşahidi olarak görevlendirilen Mevlüt Bengi'den Pazar günü haber alamayan ilçe teşkilatı mensupları, yedek sandık müşahidini görev yapacağı okula göndermişti. Bengi'nin telefonunun kapalı olması ve kendisinden uzun süre haber alınamamasından şüphelenen yakınları da durumu güvenlik güçlerine bildirmişti.

"Çiftlik köyü ve çevresinde yapılan aramalar sonuçsuz kalırken, bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, Bengi'nin cesedini, Yaygınyurt köyü kırsalında elektrik direğine bağlı ve başından silahla vurulmuş halde bulmuştu. Cesedin yanında '2015 yılından beri devletin ajanlığını yaptığı için öldürülmüştür' yazılı not bulunmuştu."