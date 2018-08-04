Pes! Kocasını aldattı, yakalanınca yaptığı şey kan dondurdu

Hindistan'ın Vellore şehrinde gerçekleşen olayda, Jayanthi adındaki 45 yaşındaki bir kadının, 30 Temmuz günü kocasıyla bir tiyatro gösterisine gittiği ve burada kocasını bir erkekle aldattığı ifade edildi.

The Times of India'da yer alan haberde, polis şefinin ifadeleri yer alırken, olay günü 45 yaşındaki kadının kocasını, tiyatro gösterisi sırasında bir erkekle aldatırken yakalandığı ve bu sırada kadının, kocasının cinsel organını dişleriyle kopardığı belirtildi.

SEVGİLİSİYLE KAÇTI

Jayanthi adlı kadının tiyatro gösterisi sırasında kocasının yanından bir süre ayrıldığını fakat uzun süre gelmemesi sonucu kocasının kadını aramaya çıktığı ifade edildi. Karısını, bir erkekle yakın temasta bulan kocanın kavga esnasında pantolununun belinden düştüğü belirtildi. Bu sırada kocanın cinsel organının, karısı tarafından ısırılıp koparıldığı ve sevgilisiyle kaçtığı ifade edildi.

Bölge sakinleri yaralı kocayı hastaneye yetiştirirken, Jayanthi adlı kadının 1 Ağustos günü yakalandığı belirtildi. The Times of India tarafından, cezaevine gönderilen kadının cinayete teşebbüsle yargılanacağı ifade edildi.





