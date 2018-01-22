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Peskov: Putin ve Poroşenko temas halindeler

DÜNYA HABERLERİ | 22.01.2018 12:39 | Son Güncelleme 1 saat önce

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 22 Ocak (DHA) - Rusya Devlet Başkanı'nın Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Petr Poroşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in temas halinde olduklarını açıkladı.

Peskov, "Rossiya 1” TV kanalına yaptığı açıklamada, "Bizler her ne kadar açıklamasak da bu tür görüşmeler yapılıyor” dedi.

Peskov, Putin'in açıklanmayan çok sayıda görüşmesinin ve temaslarının olduğunu söyleyerek, "Bu çok normal. Basın toplantısı ve açıklamadan oluşan devlet başkanının yoğun iş gününü gördüğünüzde, bu devlet başkanının iş gününün bunlarla sınırlı kaldığını göstermiyor. Devlet başkanının grafiği daha yoğun. Ayrıca resmi olarak açıklanmayan çok sayıda telefon konuşması da oluyor” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında iyi ilişkilerin olabileceğini söyledi ve ”Dahası, bundan eminiz” dedi.

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