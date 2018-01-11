Peskov: Suriye Ulusal Diyalog Kongresi öncesinde liderler görüşme yapmayacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Ocak (DHA) – Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin Suriye Ulusal Diyalog Kongresinden önce bir araya gelmesinin planlanmadığını duyurdu.
Rossiyskaya Gazeta'da yer alan haberde Peskov, ”Uzman seviyesinde sıkı çalışmalar yapılmakta. Kongrenin düzenlenmesinden önce katılımcı listesi üzerindeki çalışmaların tamamlanması, bunu yapmak üzere Moskova, Tahran ve Ankara'nın senkronize olması lazım” dedi.
Peskov, Kongre'nin hazırlanmasında meydana gelen anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması için üç ülke liderinin görüşmesinin planlanıp planlanmadığı sorusu üzerine ”En yüksek düzeyde temaslar henüz planlanmıyor ancak ihtiyaç çıkarsa yapılabilir” diyerek yanıtladı.
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