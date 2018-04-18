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Peşmerge Kerkük'e mi dönüyor? Barzani açıkladı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.04.2018 08:21 | Son Güncelleme

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere Peşmerge'nin yeniden gönderilmesine ilişkin resmi bir görüşme yapılmadığını açıkladı.

Peşmerge Kerkük'e mi dönüyor? Barzani açıkladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere Peşmerge'nin yeniden gönderilmesine ilişkin herhangi bir resmi görüşme yapılmadığını belirtti.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Barzani, "Peşmerge'nin tartışmalı bölgelere yeniden gönderilmesi için görüşmelerin yapıldığı" şeklindeki iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Barzani, bu konuya ilişkin şu ana kadar Erbil, Bağdat ve ABD yönetimleri arasında herhangi bir resmi görüşme yapılmadığını ifade etti.

Tartışmalı bölgelerdeki güvenlik durumunu yakından takip ettiklerini ve gelişmelerden haberdar olduklarını kaydeden Barzani, söz konusu bölgelerin güvenliğine destek verdiklerini ve bu meselenin kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.

Barzani gazetecilerin "Türkiye'nin Süleymaniye Havalimanı'na uçuşları yeniden başlatması için bir çalışma yapılıp yapılmadığına" ilişkin sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Erbil ile Ankara arasında, Süleymaniye Havalimanı'na uçuşların yeniden başlatılması için görüşmelerimiz devam ediyor. Umarım görüşmelerimiz iyi bir sonuca varacaktır."

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Neçirvan Barzani Barzani peşmerge Kerkük

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