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Peter Steudtner'den Taner Kılıç kararına tepki

22.06.2018 23:03 | Son Güncelleme

Büyükada davası kapsamında tutuklanan ve geçen ekim ayında serbest kalan insan hakları aktivisti Peter Steudtner, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç'ın tahliye edilmemesine tepki gösterdi.

Peter Steudtner'den Taner Kılıç kararına tepki

Büyükada davasının serbest bırakılan sanıklarından Alman insan hakları aktivisti Peter Steudtner, Taner Kılıç'ın dün İstanbul'da görülen duruşmada serbest bırakılmaması ile ilgili olarak Alman haber ajansı dpa'ya konuştu. Şu anda bundan sonraki hukuki adımların ne olacağı üzerine düşündüklerini belirten Steudtner, tüm yargı yollarının tıkalı olduğunu ifade etti.

Bir sonraki duruşmanın 4,5 ay sonra yapılacağını belirten Steudtner, "Hepimiz yeniden tutuklanma tehdidi altındayız" diye konuştu. Steudtner, Türkiye'de insan hakları durumunun iyileymediğini belirterek Büyükada davasının siyasi bir dava olduğunu ifade etti.

Uluslararası Af Örgütü Almanya Temsilcisi Markus Beeko da Alman hükümetinin duyarlı olmasını istedi. Alman hükümetinin insan haklarına uyulması konusunda uyarıda bulunması gerektiğini belirten Beeko, "(Türkiye) ile gerginlik söz konusu olsa da ihlaller gündeme getirilmeli" şeklinde konuştu.

Peter Steudtner ile birlikte Büyükada davasının sekiz tutuklu sanığı, 25 Ekim 2017 tarihinde görülen ilk duruşmada tahliye edilmişti. Dosya kapsamında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç, Yurttaşlık Derneği üyeleri Özlem Dalkıran ve Nalan Erkem, Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün, İnsan Hakları Gündemi Derneği üyeleri Veli Acu ve Günal Kurşun, yabancı eğitmenler Alman Peter Steudtner ve İsveçli Ali Gharavi ile Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Genel Koordinatörü Nejat Taştan ve Hak İnisiyatifi Temsilcisi Şeyhmuz Özbekli, "silahlı terör örgütüne yardım etme” ve "silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.

dpa, HS/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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