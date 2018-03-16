Piyasalar Hafta Boyunca Beyaz Saray’ı İzledi

Mart ayının ilk haftası piyasaları karıştıran haber, Başkan Donald Trump’un Amerika’nın çelik sektörüne uygulamaya başlayacağı gümrük vergileriyle ilgili açıklamaları oldu. Piyasalar, özellikle de hammadde üretici ve ithalatçıları bu haber yüzünden çalkantılar yaşadı. Çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergileri getireceğini açıklayan Başkan Trump’un “Ticaret savaşları iyidir, kolay kazanılır” şeklinde yaptığı açıklamaları doğrultusunda yatırımcılar 2018 yılında 2017’ye oranla ciddi değişiklikler olacağını düşünüyor. Başkan Trump ayrıca hafta başında Çin’den gelecek ithal ürünlere yaklaşık 60 milyar dolar gümrük uygulayacağını açıkladıktan sonra, Wall Street ‘acaba kapalı bir Amerikan ekonomisine mi gidiyoruz?’ sorusunu sormaya başladı.

Washington’dan gelen haberlerin piyasaları etkilemesi yeni bir olay değil, Wall Street özellikle Başkan Trump göreve geldiğinden bu yana Washington’da olup bitenleri yakından izliyor. Ancak geçtiğimiz hafta piyasaları yakından ilgilendiren birçok önemli gelişme oldu.

Wall Street Journal’da dün yayınlanan bir habere göre ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’la bir telefon görüşmesi yapan Avrupa Ticaret Komisyonu Yetkilisi Cecilia Malmström gümrük konusunda bir anlaşmaya varamadı.

Bu haberin ardından, Başkan Trump ekonomik danışmanı Gary Cohn’u görevden aldı, arkasından ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un görevine son verildi. Piyasalar bu haberlerin ardından sert satışların gerçekleştiği ve dalgalanmaların daha sık yaşandığı birkaç gün geçirdi.

Birkaç gün içinde bir de Rusya’nın Amerikan seçimlerine karışıp karışmadığını soruşturan özel savcı Robert Mueller’in soruşturma kapsamında Başkan Trump’un şirketlerine ait birçok belgenin kendisine teslim edilmesini istemesi, yine Wall Street’te etkisini gösterdi. Piyasalar belirsizliklerden hoşnut değil, özellikle de Başkan Trump’un Beyaz Saray’daki görevini riske atan bir soruşturma sadece ABD piyasalarını değil Avrupa ve Asya’yı da etkiliyor. Para piyasasında geçtiğimiz hafta boyunca doların değer kaybetmesi de yine bu belirsizliğin yarattığı bir durum.

Bazı yatırımcılar bu gelişmelerin geçtiğimiz ay rekor düzeye çıkan istihdamı bile etkileyerek kuvvetli durumda olan Amerikan ekonomisini kötü etkileyeceğini düşünüyor.

Piyasalarda son durum ise şöyle: Amerika’nın önemli çelik üreticilerinin de hisselerinin işlem gördüğü Dow Jones endeksi yükselirken, teknoloji şirketlerinin hisselerinin işlem gördüğü NASDAQ ve SP 500 endeksleri sert düşüşler yaşadı.