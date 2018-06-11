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Piyasalar Haftaya Gergin Başladı

11.06.2018 23:15 | Son Güncelleme

Piyasalar cuma günü ABD ve Kanada’nın zirvede NAFTA konusunda bir anlaşmaya varacağını düşünerek haftayı yükselişte tamamladılar ancak, Başkan Trump’un cumartesi günü anlaşmadan ayrılması bu sabah piyasalarda dalgalanmalara yol açtı

Piyasalar Haftaya Gergin Başladı

Başkan Trump’ın ilk G7 zirvesi beklentiler doğrultusunda oldukça gergin geçti. Zirve öncesinde Başkan, en yakın ticari ortaklarını yüksek gümrük vergileri uygulayacağını açıklayarak öfkelendirmişti ve Trump bu kararından dönmediği gibi, zirvenin ortak açıklamasından çekildi ve başta Almanya ve Kanada olmak üzere diğer liderlerin tepkisini topladı.

Toplantı öncesinde Rusya’nın sanayileşmiş ülkeler birliğine geri çağrılmasını isteyen Başkan Trump’un bu isteğine en sert tepki İnglitere’den geldi: İngiltere Başbakanı Theresa May, Başkan Trump’un Rusya’nın topluluğa geri çağrılma talebinin kabul edilemeyeceğini dile getirirken, G7 üyeleri Almanya ve Fransa, Trump’un Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika’ya çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergisi getirme kararına sert tepki gösterdi ve ayrıca Amerika’nın İran’la yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmesine de karşı çıktıklarını açıkça belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Amerika’nın çelik ve alüminyuma gümrük vergisi getirmesi kararının ardından karşı önlemler alacaklarını belirtikten, Fransa Cumhurbaşkanlığı yetkilileri de zirvede alınan kararlardan dönenlerin yalnız kalacağını belirten bir açıklamada bulundu. Kısaca Başkan Trump yarın Singapur’da başlayacak olan tarihi zirve öncesinde G7 zirvesinden yalnız ayrıldı.

Piyasalar cuma günü ABD ve Kanada’nın zirvede NAFTA konusunda bir anlaşmaya varacağını düşünerek haftayı yükselişte tamamladılar ancak, Başkan Trump’un cumartesi günü anlaşmadan ayrılması bu sabah piyasalarda dalgalanmalara yol açtı. Başka Trump ayrıca Amerika’ya yapılan tüm motorlu araç ithalatına gümrük uygulamakla tehdit etti.

Şimdi herkes Singapur’da yapılacak zirvede neler olacağını düşünüyor, özellikle Asya piyasalarına bakıldığında bu sabah gerçekleşen düşüşlerin zirve yüzünden olduğu belirtiliyor.

Bu sabah NY piyasalarına baktığımızda yatırımcıların bu önemli haftaya girerken temkinli davrandığı göze çarpıyor.

Yatırımcılar yalnızca Singapur’da 12 saat içinde başlayacak olan toplantıyı değil, Amerika Merkez Bankası genel kurul toplantısından çıkacak kararları ve İngiltere’nin Brexit yani Avrupa Birliği’nden ayrılma politikasını açıklamasını bekliyor.

Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’in, çarşamba günü sona erecek toplantıda faiz oranını çeyrek puan arttırmasına neredeyse kesin gözüyle bakan yatırımcılar için önümüzdeki 72 saat oldukça yoğun geçecek.

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