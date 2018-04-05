Piyasalar ticaret savaşı korkusunu şimdilik geride bıraktı

Çin de soya fasulyesi, otomobiller ve kimyasal maddeler dahil olmak üzere ABD'den ithal edilen 106 ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

ABD, dün Çin'den yıllık ithalat büyüklüğü 50 milyar doları bulan bir grup ürüne yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamıştı.

Çarşamba günü ticaret savaşı kaygılarının güçlenmesiyle Amerikan borsaları güne kayıpla başlasa da kapanışı yükselişle yaptı.

İki ülkenin karşılıklı olarak ürünlerine getirdiği gümrük vergilerinin ardından bu sefer diyalog çağrıları yükselmeye başladı. Bu da piyasaların rahat bir nefes almasını sağladı.

Ancak gün içinde iki taraftan da bu durumun müzakere edebileceğine dair sinyaller gelince piyasaların toparlandığı görüldü.

Dow Jones endeksi 400 puan düşse de günü yüzde 1 yukarıdan kapadı.

S&P 500 endeksi yüzde 1 yükselirken Nasdaq'da yüzde 1,4'lük bir yükseliş görüldü.

Londra'nın FTSE 100 endeksi ise düz bir şekilde günü kapadı.

'Tango iki kişiliktir'

Gün boyunca ABD ve Çin'den alınan gümrük vergisi kararlarının tartışılabileceğine dair açıklamalar gelmeye başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın baş ekonomi danışmanı Larry Kudlow, "ABD'nin gümrük vergisi kararlarının devreye girmemesi ihtimali var mı?" sorusuna, "Evet, bu mümkün. Bu da sürecin bir parçası" dedi.

Kudlow, iki ülkenin ilan ettiği gümrük vergisi kararlarının açılış teklifleri olduğunu söyledi.

Çin'in ABD büyükelçisi Cui Tiankai ise Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda süren bir saatlik toplantının ardından, "Müzakereler bizim ilk tercihimiz olur, ancak tango yapmak için iki kişi gerekir. ABD'nin ne yapacağına bakacağız" dedi.

'Etkisi manşetlerdeki gibi olmayacak'

Bu sabah ise Asya piyasalarının iki ayın en düşük seviyesinden toparlandığı görüldü.