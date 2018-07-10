Piyasalar Yeni Kabineyi Nasıl Karşıladı?

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı Mustafa Varank da Sanayi ve Teknoloji Bakanı oldu.

Erdoğan, birçoklarını şaşırtarak ekonomin iplerini Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve 24 Haziran seçimlerinde İstanbul milletvekili olan damadı Berat Albayrak’a teslim etti.

Ancak Cumhurbaşkanı, Babacan ve Yıldırım’ı tercih etmemekle kalmadı, bir önceki hükümette görev almış Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’yi de “cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin” ilk kabinesine almadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la özellikle Merkez Bankası’nın bağımsızlığı, faiz politikaları konusunda ters düşmelerine rağmen ulusal ve uluslararası finansal çevrelerin gözde isimleri olan önceki hükümetlerin başbakan yardımcısı Ali Babacan, Yıldırım hükümetinin başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek gibi isimlerin yeni kabinede görev alıp-almayacağı çok tartışıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni sistemde kuracağı ilk kabinede en fazla merak edilen konuların başında ekonominin dümenini kime emanet edeceği geliyordu.

Türkiye’nin “BB” olan kredi notunu ve “negatif” olan not görünümünü 17 Ağustos’ta değerlendirmesi beklenen Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standart&Poor's yeni kabine hakkında yaptığı ilk yorumda Türkiye’nin merkezileştiği saptamasında bulundu.

2 yıllık tahvil faizi de %20’yi aştı. Gün içinde %20,50’yi gören faiz, piyasa kapandığında %20,30 idi. 10 yılık tahvil faizi ise %3,16 artışla %17,61’e yükseldi.

Kurdaki dalgalı seyir piyasanın kapanışından sonra da devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi yönetimi tercihine piyasaların ilk tepkisi döviz kuru üzerinden oldu. Kabinenin açıklanmasının üzerinden geçen iki saat içinde 4,60 olan dolar kuru, Türk Lirası karşısında 4,73’e tırmandı. Dolar kuru, sabah İstanbul borsası açıldığında 4,65 iken gün içinde 4,73 gördükten sonra borsa kapanışında 4,70’e indi.

Reuters’a konuşan S&P'nin kıdemli analistlerinden Frank Gill, Reuters'a yaptığı açıklamada, “Çıkarımda bulunmak için biraz erken, ancak karar almanın giderek merkezileştiği açık. Olağanüstü hal politikasının, maliye politikası genel duruşunun ne olacağını yakından izliyoruz. Kredi Garanti Fonu mekanizması daha da geliştirilecek mi? Bankaların fonlama kapasitesinin tamamına yakınının kullanıldığı gözönüne alındığında büyüme nereden gelecek?" dedi.

Türkiye'nin çok büyük bir cari açığı olduğuna ve geçmişte bankaların temelde dışarıdan borçlanarak buna aracı olduklarına dikkat çeken Ruters analisti, Türkiye’nin hızla büyümeyi sürdürebilmesinin ancak dış borcun artması sonucunu doğuracağını ifade etti.

TÜSİAD: “Yapısal, mali ve finansal tedbirleri içeren kapsamlı bir program bir an evvel hayata geçirilmeli”

Türk iş dünyası ise arka arkaya yaptığı açıklamalarla Erdoğan’ı ve yeni kabineyi tebrik ederken yapısal, mali finansal tedbirlerinin bir an evvel alınması çağrısında bulundu.

Dünyada ve Türkiye'de demokrasi, ekonomi ve teknolojiyle ilgili çok önemli sınavların verildiği bir dönemden geçildiğine dikkat çeken TÜSİAD Yönetim Kurulu, yayınladığı açıklamada “Güçlü bir Türkiye ekonomisi için hukuk devleti ilkeleri, başta Merkez Bankası olmak üzere denetleyici kurulların bağımsızlığı, AB'ye uyum sürecinin hızlanması, çağdaş bir eğitim sistemi, teknoloji temelli ve sürdürülebilir kalkınma politikaları son derece önemlidir. Ekonomide, özellikle makroekonomik dengelerimizi sağlamlaştıracak yapısal, mali ve finansal tedbirleri içeren kapsamlı bir programın bir an evvel hayata geçirilmesini temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.