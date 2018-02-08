‘Piyasalardaki Düşüşe Rağmen Ekonomi Büyümeyi Sürdürecek’

ABD piyasaları bir önceki hafta yapılan FED toplantısının ardından başlayan spekülasyonların ardından sert dalgalanmaların yaşandığı bir seansla Pazartesi günü en büyük tek günlük düşüşünü yaşadı. Donald Trump’ın başkan seçilmesinden itibaren kesilmeyen yükselişlerine rağmen Pazartesi’den bu yana çalkantılar yaşayan endekslerdeki son durumu ve bu düşüşün ardındaki sebepleri Ergun Capital Management yatırım şirketinin CEO’su Altan Ergün’e sorduk.

Ergün bu düşüşün başlangıç sebebinin yatırımcıların enflasyon endişesine bağlı olduğunu ancak düşüşün sertleşmesindeki nedenin dünya piyasalarının otomatikleşmesine ve bilgisayarlar tarafından yapılan algoritmalara bağlı olduğunu belirtti. “Piyasalarda satış başladıktan sonra, bilgisayarların yönettiği fonlar bu düşüşe bağlı olarak fonları satışa geçirebiliyor, bu da sert düşüşün arkasındaki sebep” diyen Ergün piyasalardaki dalgalanmaların devam etmeyeceğini, 2018 yılında küresel ve Amerikan ekonomilerindeki büyümenin devam edeceğini düşünüyor.