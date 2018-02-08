‘Piyasalardaki Düşüşe Rağmen Ekonomi Büyümeyi Sürdürecek’

ABD piyasaları bir önceki hafta yapılan FED toplantısının ardından başlayan spekülasyonların ardından sert dalgalanmaların yaşandığı bir seansla Pazartesi günü en büyük tek günlük düşüşünü yaşadı. Donald Trump’ın başkan seçilmesinden itibaren kesilmeyen yükselişlerine rağmen Pazartesi’den bu yana çalkantılar yaşayan endekslerdeki son durumu ve bu düşüşün ardındaki sebepleri Ergun Capital Management yatırım şirketinin CEO’su Altan Ergün’e sorduk.
Ergün bu düşüşün başlangıç sebebinin yatırımcıların enflasyon endişesine bağlı olduğunu ancak düşüşün sertleşmesindeki nedenin dünya piyasalarının otomatikleşmesine ve bilgisayarlar tarafından yapılan algoritmalara bağlı olduğunu belirtti. “Piyasalarda satış başladıktan sonra, bilgisayarların yönettiği fonlar bu düşüşe bağlı olarak fonları satışa geçirebiliyor, bu da sert düşüşün arkasındaki sebep” diyen Ergün piyasalardaki dalgalanmaların devam etmeyeceğini, 2018 yılında küresel ve Amerikan ekonomilerindeki büyümenin devam edeceğini düşünüyor.
Ergün’e göre Amerikan ekonomisinin önümüzdeki yıl boyunca %3 ila %3,5 oranından büyümesi bekleniyor. Bununla birlikte enflasyonun da %2’ye yükselmesi FED’in önümüzdeki yıl boyunca faiz oranını arttırmasına sebep olabilir. Kısaca yeni ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Janet Yellen’in politikasını izlememe yolunu seçebilir. Ekonomik büyüme aynı zamanda maaşların da artmasına yol açacağı için genel anlamda sağlıklı bir ekonomik tabloya baktığımızın altını çizen Ergün Amerika’daki endüstriyel kullanım kapasitesinin de en yüksek noktasına geldiğini bunun da tüketimi arttırmasını beklediklerini belirtiyor.
Kısaca “Bu satışlar kısa dönemde devam edebilir, ama uzun vadede global ekonomi çok sağlıklı bir şekilde büyümeye devam edecek” diyen Ergün bu düşüşün yatırımcılara alış olanakları sunduğunu, özellikle “kaliteli hisseler” olarak adlandırılan Amazon, Google ve Apple gibi hisseleri alabilmek için çok iyi bir fırsat doğduğunu düşünüyor.
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