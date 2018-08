Piyasaların Gözü Ticaret Savaşlarında

Mayıs ayında başlayan satış trendi, “sell in May and go” olarak adlandırılıyor ve yaz boyunca yaşanan %10 a varan düşüş, piyasaların eylül ayında toparlanmasıyla Ekim ayında tekrar yükselişe geçiyor, eğer Eylül ayında yükseliş olmazsa işte o zaman endişelenmek gerekiyor diyor uzmanlar.

Endişelerden bahsederken, son bir notumuz daha var o da TESLA ile ilgili: Tesla CEO’sunun çarşamba günü Twitter üzerinden yaptığı şirketi özelleştireceğine dair haberler piyasalar tarafından pozitif algılanmadı: Tesla hisseleri %4,8’lik bir düşüş daha gerçekleştirdi ve bu sabah itibarıyla da düşüşü sürdürüyor. Yatırımcılar Elon Müşk’ın yaptığı açıklamaları batan bir geminin SOS sinyalleri olarak görmüş olabilir.

Petrol fiyatlarında ABD ile Rusya, Kanada ve Suudi Arabistan arasındaki gerilim ve Amerika’nın İran’a tekrar uygulamaya başlayacağı yaptırımlar fiyatları yükseltmişti, fakat uzmanlar bu yükselişin devam etmeyeceğini ve fiyatların 65 dolar seviyesinde tutulacağını öngörüyor.