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PKK, astsubay eşi Nurcan Karakaya ve bebeğinin öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı

03.08.2018 18:47 | Son Güncelleme

PKK, Hakkari'de astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya ve bebeğinin, yola döşenen patlayıcı sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada olayın kendi mensupları tarafından düzenlendiğinin doğrulanamadığı belirtildi ve "Eğer böyle bir şey yaşanmışsa da kesinlikle yanlışlık sonucu yaşanmış bir durumdur" ifadesine yer verildi.

PKK, astsubay eşi Nurcan Karakaya ve bebeğinin öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı

PKK, Hakkari'de astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya ve bebeğinin, yola döşenen patlayıcı sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Örgütün askeri kanadı HPG-BİM, "bu bölgede son dönemde saldırılar düzenlediklerini, ancak bu olayın kendi mensupları tarafından gerçekleştirildiğinin doğrulanamadığını" söyledi.

Açıklamada, olayda Karakaya ve bebeğinin hedef alınmadığı belirtilerek, ''Eğer böyle bir şey yaşanmışsa da kesinlikle yanlışlık sonucu yaşanmış bir durumdur" ifadesi yer aldı.

Örgüt Türk medyasını "psikolojik savaşla" suçladı.

Ne olmuştu?

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 31 Temmuz'da astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, yola tuzaklanmış olan el yapımı patlayıcı infilak etmişti.

Olayda 25 yaşındaki Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya hayatını kaybetmişti.

Saldırı sonrasında hükümet ve muhalefet partilere olaya tepki gösterirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK 40 yıl önce de bebek katiliydi, bugün de bebek katili" demişti.

Sosyal medyada da #BebekKatiliPKK etiketi yoğun olarak paylaşılmıştı.

Karakaya ve bebeğinin Sivas'ta düzenlenen cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada idam cezasıyla ilgili bir açıklama yapmış ve "İdam konusundaki hassasiyetimizi biliyorsunuz. Parlamentodan geçtiği anda benim için onaylamamak diye bir şey yoktur, onaylarım" diye konuşmuştu.

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