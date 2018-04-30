PKK bayrağı çağrısı Berlin'de kaygı yarattı

Eyalet İçişleri Bakanı, gösteriyi "yakından takip edeceklerini" açıkladı.Berlin'de aşırı sol grupların düzenleyeceği 1 Mayıs yürüyüşü sırasında, Almanya'da yasak olan PKK bayrakları taşıyacaklarını duyurmaları, gösteride olay çıkabileceği yönünde endişeleri artırdı. Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Andreas Geisel, RBB bünyesindeki Radio Eins radyo kanalına yaptığı açıklamada, bu konuda "duyguların harekete geçtiğini" belirterek, bu nedenle de gösteriyi "yakından takip edeceklerini" vurguladı.

"Yasak olan bayraklara göz yumulmayacak"

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Eyalet İçişleri Bakanı Geisel, Almanya'da yasak olan PKK bayraklarının açılması halinde polisin ne kadar sert bir tutum izleyeceği konusuna açıklık getirmedi. "Devrimci 1 Mayıs" gösterisi sırasında suç eylemlerinin cezalandırılması gerektiğini ifade eden Geisel, ancak polisin "ihtiyatlı" davranacağını ve olay çıkmasını engelleyecek bir tutum izleyeceğini dile getirdi.

Berlin'de görev yapacak polislerin ekip başkanı Siegfried-Peter Wulff ise yasak olan bayraklara uzun süre göz yumulmayacağını belirtti. Polisin gösteriyi durdurmayacağını veya dağıtmayacağını kaydeden Wulff, ancak gösterinin filme çekileceğini ve uygun durumlarda bu bayrakları taşıyan kişilerin gözaltına alınacağını ifade etti.