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PKK'dan küstah açıklama; Çekilmedik, saldırının karşılığı olur

06.06.2018 11:00 | Son Güncelleme

BBC Türkçe'nin telefonla sorularını yanıtlayan KCK'nın Kandil'deki sözcülerinden Serhat Varto, bölgeyi boşalttıkları iddialarını yalanladı. KCK, Şengal'deki birliklerini çektiklerinin de Mart ayında duyurmuştu.

PKK'dan küstah açıklama; Çekilmedik, saldırının karşılığı olur

BBC Türkçe'nin telefonla sorularını yanıtlayan KCK'nın Kandil'deki sözcülerinden Serhat Varto, bölgeyi boşalttıkları iddialarını yalanladı. KCK, Şengal'deki birliklerini çektiklerinin de Mart ayında duyurmuştu.

Varto, "(Kandil'in boşaltıldığı iddiaları) doğru değil. Güçlerimizin herhangi bir yere gitmesi söz konusu değil. Bütün güçlerimiz bulundukları alanda aktif savunma pozisyonundadırlar" dedi.

TSK ile PKK arasındaki çatışmalar Kuzey Irak'ta Bradost bölgesindeki tepelerde yoğunlaşıyor. Türkiye'ye geçiş yolu üzerinde bulunan bölgenin, PKK'nın lojistik stratejisi açısından önemli olduğu söyleniyor.

Hükümet yetkililerinin Kandil'e operasyon düzenlenebileceğine dair sözleri için Varto şu yanıtı verdi:

"Her türlü saldırıya yönelik hazırlıklarımız var. Üs bölgelerimize yönelim olursa, tıpkı diğer yerlerde olduğu gibi karşılık bulacaktır (...) Bu tür saldırılar, Türkiye'de savaşın daha da yaygınlaşmasına, derinleşmesine yol açar hem de savaşı güneye yayar, bu da büyük çaplı bir savaş demektir. Buraya yönelik hareket, Türkiye'deki gerilla güçlerini daha aktif hale getirecektir."

Kandil'e yönelik bir operasyonun 'askeri olarak durumu değiştirmeyeceğini, Kürt sorununun da çözümüne ilişkin bir sonucu olmayacağını' söyleyen Varto, sorunun daha uluslararası bir boyut alabileceğini ifade etti.

"PKK neden saldırılara son verip çözümü siyasi partilere bırakmıyor?" sorusuna Varto şu yanıtı verdi: "Bizim başından itibaren tercihimiz Kürt sorununun siyasi ve demokratik yöntemlerle çözülmesidir. Fakat devlet buna bir türlü fırsat, imkan vermiyor. Aslında HDP'nin 2015 yılında 80 milletvekiliyle parlamentoya girmesi bunun için bir imkan sunuyordu, çözüm süreci söz konusuydu.

"Devlet, Kürt varlığını kabul etmediği için yeniden çatışma sürecini başlattı. Çözüm söylemlerini Kürtleri, Kürt meselesini ortadan kaldırmanın bir yönetime olarak kullanmak istedi. İstedikleri netice olmayınca, tekrardan askeri, imha ve inkar yöntemlerine döndüler.

"Erdoğan'ın başta söylediği şey neydi 'Kürt sorunu vardır, tanıyoruz, çözeceğiz' ama geçen süreçte hiç bir adım atmadılar. Bugün gelinen noktada 'Kürt sorunu yoktur, çözdük' diyor. Baştan hedeflediği nokta bu noktadır. Kürtlerin varlığını, Kürtlerin statüsünü kabul etmemek üzerine kurulu bir zihniyet vardır."

KCK sözcüsü, 2015 yılından önce, çözüm süreci dönemiyle ilgili de "Türkiye, Orta Doğu bölgesinde itibarlı, ekonomisi olumlu, toplumu çözüme, barışa hazır bir durumdaydı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
PKK KCK serhat varto Kandil operasyon asker Türkiye

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
dün chp bir sözcü var Özgür Özel diye dün ötüyordu hevaler orayı boşaltı vurmayın diye ne oldu chpkk işte nerdeyse önlerine yatıcaklar terörislerin ah bu adamlara oy verip miliyetci atatürkcüyüm diyorlar ya pes
@erdoganpolat34 haburda karşılayan da özgür özel ve chp megri megri diyende chp dimi kardeş objektif bak ama nerde anlayacaksın nato kafa nato mermer
Devletin ayıbı dünyanın saylı ordusuyuz düştüğümüz duruma bak ben utanıyorum
@veysel.eses sen ve hevaller utanabilir. Biz gurur duyuyoruz az kaldı. Daha o bölgeleri bilmeden boş boş yorum yapmayın.
Afrin de karşılık verdinizde ne oldu. Sonunuzun geldiğinin sizde farkına vardınız.
seçim yatırımı vur kürde al oyu hep aynı oyun
Türk askeri ergenekon ve balyozda hapsedildi.türk askerinin genelkurmay başkanı terörist başı olarak hapsedildi.türk askeri suriye de diri diri yakıldı.türk askeri suriye de rus ve suriye uçakları tarafından öldürüldü.türk askeri 15 temmuz da boğazköprüsü üzerinde boğazlanarak öldürüldü.türk askerinin genelkurmay başkanı 15 temmuzda esir alındı.türk askeri terör örgütüne akp tarafından teslim edilip yok edildi.
pkk sen dua etki ince kazansın. ince sizin iş birilikçisiniz. erdoğan gelirse kaçın be namuslar. erdoğan sizi duman edecek. o yüzden oylar erdoğana
Seçimden önce operasyon olursa seçim yatırımı olarak algılanır.Gerçi akp pkk ile masaya oturdu ama olsun.
sakın boşaltmayın kaçmayın kaçmayın ki orada ... koyalım
Kandilde kimse kalmadı hepsi ypg ile suriyeye taşındı..
yapmak isteyen vurmak isteyen vurur yok güneye ineriz yok gerillarımız aktif olur falan filan adam gibi hükümet TÜRK ASKERİMİZE TAM YETKİ bırak kandili everesti imha ederiz arkanda amerika ingiliz israil at tut ye gerilla müsveddesi kopyacılar
çaldıran şavasından sonra buralara gelen hindistan kırmalarına bu ülkeyimi vereceğimizi sananlar icin ölüm fermanı imzalndı artık.
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