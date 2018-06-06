PKK'dan küstah açıklama; Çekilmedik, saldırının karşılığı olur

"Her türlü saldırıya yönelik hazırlıklarımız var. Üs bölgelerimize yönelim olursa, tıpkı diğer yerlerde olduğu gibi karşılık bulacaktır (...) Bu tür saldırılar, Türkiye'de savaşın daha da yaygınlaşmasına, derinleşmesine yol açar hem de savaşı güneye yayar, bu da büyük çaplı bir savaş demektir. Buraya yönelik hareket, Türkiye'deki gerilla güçlerini daha aktif hale getirecektir."

Hükümet yetkililerinin Kandil'e operasyon düzenlenebileceğine dair sözleri için Varto şu yanıtı verdi:

TSK ile PKK arasındaki çatışmalar Kuzey Irak'ta Bradost bölgesindeki tepelerde yoğunlaşıyor. Türkiye'ye geçiş yolu üzerinde bulunan bölgenin, PKK'nın lojistik stratejisi açısından önemli olduğu söyleniyor.

Varto, "(Kandil'in boşaltıldığı iddiaları) doğru değil. Güçlerimizin herhangi bir yere gitmesi söz konusu değil. Bütün güçlerimiz bulundukları alanda aktif savunma pozisyonundadırlar" dedi.

Kandil'e yönelik bir operasyonun 'askeri olarak durumu değiştirmeyeceğini, Kürt sorununun da çözümüne ilişkin bir sonucu olmayacağını' söyleyen Varto, sorunun daha uluslararası bir boyut alabileceğini ifade etti.

"PKK neden saldırılara son verip çözümü siyasi partilere bırakmıyor?" sorusuna Varto şu yanıtı verdi: "Bizim başından itibaren tercihimiz Kürt sorununun siyasi ve demokratik yöntemlerle çözülmesidir. Fakat devlet buna bir türlü fırsat, imkan vermiyor. Aslında HDP'nin 2015 yılında 80 milletvekiliyle parlamentoya girmesi bunun için bir imkan sunuyordu, çözüm süreci söz konusuydu.

"Devlet, Kürt varlığını kabul etmediği için yeniden çatışma sürecini başlattı. Çözüm söylemlerini Kürtleri, Kürt meselesini ortadan kaldırmanın bir yönetime olarak kullanmak istedi. İstedikleri netice olmayınca, tekrardan askeri, imha ve inkar yöntemlerine döndüler.

"Erdoğan'ın başta söylediği şey neydi 'Kürt sorunu vardır, tanıyoruz, çözeceğiz' ama geçen süreçte hiç bir adım atmadılar. Bugün gelinen noktada 'Kürt sorunu yoktur, çözdük' diyor. Baştan hedeflediği nokta bu noktadır. Kürtlerin varlığını, Kürtlerin statüsünü kabul etmemek üzerine kurulu bir zihniyet vardır."

KCK sözcüsü, 2015 yılından önce, çözüm süreci dönemiyle ilgili de "Türkiye, Orta Doğu bölgesinde itibarlı, ekonomisi olumlu, toplumu çözüme, barışa hazır bir durumdaydı" dedi.

