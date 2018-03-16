PKK hainlikte sınır tanımıyor! Kadın ve çocukları öldürdüler

Terör örgütü tarafından köylerinden zorla çıkarılarak Afrin merkeze yerleştirilen ancak evlerine geri dönmek isteyen aileleri, bu kez de terör örgütünün tuzakladığı el yapımı patlayıcılar ve kullanımı Ottawa Antlaşması ile yasaklanan antipersonel mayınları vuruyor.
HALILARIN ALTINA TUZAKLADILAR
Zorla yerleştirildikleri Afrin'den kaçarak köyleri Gunde Kurdo'ya gitmek isteyen 17 kişilik aile, yağmurun başlamasıyla yol üzerindeki Kırıgöl köyündeki bir eve sığınmak istedi. Aile üyelerinden bazılarının eve girmesiyle halıların altına tuzaklanan el yapımı patlayıcılar infilak etti. Olayda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi enkaz altında kaldı, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar Azez'deki hastanede tedavi altına alındı.
AA
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