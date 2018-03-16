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PKK hainlikte sınır tanımıyor! Kadın ve çocukları öldürdüler

DÜNYA HABERLERİ  | 16.03.2018 22:16 | Son Güncelleme

PYD/PKK terör örgütünün zulmünden kurtulmak için Afrin'den güçlükle ayrılabilen bir aileden 6 kişi, sığınmak için girdikleri bir evin halıları altına tuzaklanan patlayıcıların infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.

PKK hainlikte sınır tanımıyor! Kadın ve çocukları öldürdüler

Terör örgütü tarafından köylerinden zorla çıkarılarak Afrin merkeze yerleştirilen ancak evlerine geri dönmek isteyen aileleri, bu kez de terör örgütünün tuzakladığı el yapımı patlayıcılar ve kullanımı Ottawa Antlaşması ile yasaklanan antipersonel mayınları vuruyor.

HALILARIN ALTINA TUZAKLADILAR

Zorla yerleştirildikleri Afrin'den kaçarak köyleri Gunde Kurdo'ya gitmek isteyen 17 kişilik aile, yağmurun başlamasıyla yol üzerindeki Kırıgöl köyündeki bir eve sığınmak istedi. Aile üyelerinden bazılarının eve girmesiyle halıların altına tuzaklanan el yapımı patlayıcılar infilak etti. Olayda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi enkaz altında kaldı, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar Azez'deki hastanede tedavi altına alındı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
PKK Afrin PYD tuzak Suriye

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ne düşündüğümü yazarım da hem okuyanlara karşı ayıp olur hem de sansürden geçmez. kısaca o tuzağı kim kurduysa ait olduğu cehenneme transit ve ilk fırsatta gider inşallah
Amin inşallah
zalimler için yaşasın cehennem .!
Bölücü terör örgütü ve teröristleri abd ve ab devletlerinin güdümünde haçlılara hizmet eden tetikçi teşaron bir kiralık katil şebekesi cami yakıp Müslüman katletmek için kiralanmış lanet bir terör örgütü.
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