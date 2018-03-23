PKK Sincar’dan çekileceğini açıkladı

Fırat Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK) Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı Sincar’daki güçlerini geri çekeceğini duyurdu. Açıklamada "Gerilla, Ezidileri soykırımdan kurtarma amaçlı Şengal’e (Sincar) müdahale etmiştir. Gerilla bu amaca ulaşmanın güveni ve huzuruyla Şengal’den çekiliyor" denildi.

KCK açıklamasında "Türk devleti ve bazı güçlerin Kürtlerle Irak’ı karşı karşıya getirme çabası içinde olduğu görülmektedir. Irak devletinin Türk devletinin bu yönlü politikalarını dikkate almaması ve Ezidi halkının güvenliği ve özyönetimleri için duyarlılık göstermesi bizlerin Şengal’deki gerilla güçlerinin varlığını gözden geçirmemizi sağlamıştır. Ezidilerin örgütlü toplum haline gelmeleri, Şengal’de kendilerini yönetecek konuma ulaşmaları, Irak'ın Ezidilerin demokratik taleplerine duyarlı olması ve Ezidilerin güvenliği konusundaki olumlu yaklaşımları sonucu gerilla güçlerimizi Şengal’den çekme kararı aldık" ifadeleri yer aldı.

Abdullah Öcalan’ı lideri kabul eden KCK, Türkiye’de faaliyet gösteren Kürdistan İşçi Partisi (PKK), Suriye'de faaliyet gösteren Demokratik Birlik Partisi (PYD), İran’da faaliyet gösteren Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK) ve Irak'ta faaliyet gösteren Kürdistan Demokratik Çözüm Partisi (PÇDK)’nin çatı örgütü. ABD ve Avrupa Birliği, PKK’yı terör örgütü kabul ediyor.