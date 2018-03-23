PKK: ‘Sincar’dan Çekiliyoruz’

PKK terör örgütü Irak’ın kuzeyindeki Sincar’dan çekileceğini açıkladı. Açıklama, Türkiye’nin Sincar’daki PKK’lılara operasyon düzenleme tehdidinin sonrasında yapıldı.
Açıklamasında PKK, Sincar’a Ezidi halkını IŞİD tarafından “soykırıma” uğramaktan korumak için girdiklerini ve “bu amaca ulaştıktan” sonra şimdi çekilmekte olduklarını belirtti.
PKK militanları, Musul’ın 120 kilometre kadar batısındaki Sincar’a 2015’te girmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başında yaptığı açıklamada, “(Irak) Merkezi yönetime söyledik, Sincar’ı, halledecekseniz siz halledin, halledemiyorsanız bir gece ansızın Sincar'a gireriz, oradaki PKK'lıları da temizleriz” tehdidinde bulunmuştu.
Türkiye son bir haftadır Irak’ın kuzeyinde PKK kampı olduğundan şüphelenilen bölgelere hava operasyonları düzenliyor.
Irak’tan Türkiye’ye kınama
Bu arada Irak Dışişleri Bakanlığı Türkiye’nin kuzey Irak’taki operasyonlarını kınayan bir açıklama yaptı.
Bakanlık açıklamasında, operasyonları sivillerin yaşam kaybına neden olan “ihlaller” olarak niteledi.
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