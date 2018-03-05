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PKK'ya ağır darbe! Esad'a ait hastanede ameliyata alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.03.2018 08:49 | Son Güncelleme

Mehmetçik, PKK’nın kale olarak gördüğü Raco’yu iki saatte alırken, Kandil’in kayıpları azaltmak için görevlendirdiği Hüseyin Gabar ile “Şahin” kod adlı yardımcısı da ağır yaralandı. Türkiye’den giden “Şahin” isimli teröristin Halep’te rejime ait hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.

PKK'ya ağır darbe! Esad'a ait hastanede ameliyata alındı

Zeytin Dalı Harekatı’nda Raco zaferi dönüm noktası oldu. Terör örgütünün 3 gün içerisinde 344 kayıp verdiği Raco cephesinde vurulan darbenin ardından özgürleştirilen Şeyh Hadid beldesi stratejik öneme sahip. Şeyh Hadid, Raco ve Cinderesi, PKK’nın en yoğun tahkimat yaptığı, en fazla tünel kazıp terörist bulundurduğu bölgeler olma özelliği taşıyor.

Raco’da yoğunlaşan çatışmalarda Kandil kadrosundan yüzlerce PKK’lı etkisiz hale getirilirken bölgeye gönderilen sözde saha komutanlarından Hüseyin Gabar ve Türkiye’den gelen yardımcısı Şahin kod adlı terörist de ağır yaralandı. Türkiye vatandaşı Şahin kod adlı elebaşı, Halep’te Esed’e ait hastanede ameliyata alındı. (Yeni Şafak)

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Anahtar Kelimeler:
PKK Beşar Esad raco Türkiye hüseyin gabar

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