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PKK yandaşları İsveç'te terör estirdi!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.05.2018 21:46 | Son Güncelleme

İsveç'te bölücü terör örgütü YPG/PKK yandaşları kendilerine tepki gösteren bir İsveç vatandaşına saldırdı.

Terör örgütü YPG/PKK saldırgan yüzünü bu kez Avrupa sokaklarında gösterdi. 1 Mayıs gösterileri için sokağa inen terör örgütü sempatizanları, ellerindeki terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla yürüyüşe geçti. Hızını alamayan terör yandaşları yürüyüşe tepki gösteren bir İsveç vatandaşına sopalarla saldırdı.

POLİS MÜDAHALESİ OLMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

8-10 kişilik saldırgan grubunun darp ettiği İsveçli yere düştü. Olay yerinde polis müdahalesi olmaması dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
PKK YPG isveç saldırı

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