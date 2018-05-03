PKK yandaşları İsveç'te terör estirdi!

Terör örgütü YPG/PKK saldırgan yüzünü bu kez Avrupa sokaklarında gösterdi. 1 Mayıs gösterileri için sokağa inen terör örgütü sempatizanları, ellerindeki terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla yürüyüşe geçti. Hızını alamayan terör yandaşları yürüyüşe tepki gösteren bir İsveç vatandaşına sopalarla saldırdı.

POLİS MÜDAHALESİ OLMAMASI DİKKAT ÇEKTİ



8-10 kişilik saldırgan grubunun darp ettiği İsveçli yere düştü. Olay yerinde polis müdahalesi olmaması dikkat çekti.

