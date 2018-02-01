PKK yandaşları tren istasyonunu işgal etti

Türk vatandaşları, pankart ve terör örgütü paçavraları ile izinsiz yapılan PYD/PKK gösterisine Türk bayraklarını taşıyarak tepki gösterdi.
Polis, Türk vatandaşlarına saldırmak isteyen terör örgütü yandaşlarını engelleyerek güvenlik açısından gösteriye son verdi.
GÖZALTI VAR YARALI YOK
Utrecht polisi yaptığı açıklamada, terör örgütü yandaşlarından bir kişinin gözaltına alındığını ve yaralanan olmadığını duyurdu.
PYD/PKK yandaşları, son dönemde Avrupa'da birçok camiye saldırı düzenlemişti.
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