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PKK yandaşları tren istasyonunu işgal etti

DÜNYA HABERLERİ | 01.02.2018 02:40 | Son Güncelleme

Hollanda'da terör örgütü PYD/PKK yandaşları, Utrecht tren istasyonunu işgal etti.

PKK yandaşları tren istasyonunu işgal etti

Türk vatandaşları, pankart ve terör örgütü paçavraları ile izinsiz yapılan PYD/PKK gösterisine Türk bayraklarını taşıyarak tepki gösterdi.

Polis, Türk vatandaşlarına saldırmak isteyen terör örgütü yandaşlarını engelleyerek güvenlik açısından gösteriye son verdi.

GÖZALTI VAR YARALI YOK

Utrecht polisi yaptığı açıklamada, terör örgütü yandaşlarından bir kişinin gözaltına alındığını ve yaralanan olmadığını duyurdu.

PYD/PKK yandaşları, son dönemde Avrupa'da birçok camiye saldırı düzenlemişti.

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Hollanda tren istasyonu PKK Utrecht

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Reis "beslediğiniz o yılan birgün Sizide sokacak" dediğinde üç maymunu oynuyorlardı Yakındır ; molotoflarla içinde İnsanlar varken Otobüsleri yakmayada başlarlar Bizde o vakit "insanların protesto hakkı var ,büyütmeyin o kadar" deriz
Utrecht'de Gayserililer,Ürgüp (Göremeliler)çoktur!her kışın sonu da bahardır!bu da gelir bu da geçer,ağlayıp-sızlanmayın...
avrupalılarda bunları aldıklarına bin pişmanlar. atsan ataman satsan sataman
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