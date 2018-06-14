PKK'nın elindeki 12 asker ve polisin ailelerinden çağrı: Çocuklarımız derhal bırakılsın

PKK'nın 2015 yılından bu yana alıkoyduğu 12 asker ve polisin aileleri, İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ile birlikte derneğin Diyarbakır şubesinde bir basın açıklaması yaptı. Aileler, çocuklarının derhal serbest bırakılmalarını istedi.

Aileler, PKK'ya yakın Fırat Haber Ajansı'ndaki 7 Haziran tarihli bir haberde kaçırılanlardan Astsubay Semih Özbey ve Polis Sedat Yabalak ile Er Sedat Yorgun, Müslüm Altuntaş, Adil Kavaklı, Süleyman Sungur ve Uzman Çavuşlar Hüseyin Sarı, Ümit Gıcır ve Mevlüt Kahveci'nin sesli ve görüntülü mesajlarının yayımlandığını söylediler.

2 Ekim 2015 tarihinde Er Adil Kavaklı ile Tunceli-Pülümür karayolunda alıkonulan Er Müslüm Altuntaş'ın annesi Songül Altuntaş, devlet yetkililerinin çocukları yokmuş gibi davrandığı görüşünde.

"Bizi de duysunlar, çocuklarımızı bıraksınlar. Bu çocuklar kaç yıldır PKK'nın elinde? Sanki bizim devlete hiç faydamız yok" diyen Altuntaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlet niye bir adım atmıyor? Savaş bitsin. Çocuklarımız kurtarılmaya değmez mi? Başbakan, Cumhurbaşkanı herkese sesleniyorum, yarın bayram ama bu ailelerin yüzünde bir bayram eseri var mı?"