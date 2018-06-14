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PKK’nın Elindeki Rehineler İçin Adaylara Çağrı

14.06.2018 19:04 | Son Güncelleme

PKK’nın değişik tarihlerde kaçırdığı ve halen elinde tuttuğu 8 asker ve polis için aileleri bir kez daha duyarlılık çağrısı yaptı. İHD ile birlikte çağrı yapan aileler, cumhurbaşkanı adaylarının da duyarlı olmasını istedi

PKK’nın Elindeki Rehineler İçin Adaylara Çağrı

Türkiye’nin Kandil’e operasyon başlattığını açıklamasının ardından, PKK terör örgütünün elinde tuttuğu asker ve polislerin durumu bir kez daha gündeme geldi. İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ile Diyarbakır’da biraraya gelen rehinelerin aileleri, çocuklarının bırakılmasını istedi. Aileleri dinleyen Türkdoğan, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Ailelerle birlikte kameralar karşısına geçen Türkdoğan, kaçırılan asker ve polislerle ilgili yetkililerin duyarsız davrandığını söyledi. Türkdoğan, “Alıkonulan asker ve polislerin serbest bırakılması için bugün burada ve siyasal partilere ve hükümete çağrı yapacağız. Girişimlerimiz sonucu 7 Haziran 2018 günü Fırat Haber Ajansı’nda, alıkonulan asker ve polislerden 9’unun sesli ve görüntülü mesajları haber olarak yayınlandı. Bu haberde alıkonulan asker ve polislerin tümü devletin, hükümetin kendileri için hiçbir şey yapmadığını siyasi partilerin kendi durumlarını gündeme getirmediğini söyleyip bir kez daha duyarlılık çağrısı yaptılar. Esasen bu çağrıya cevap vermek için ailelerle birlikte hem açıklama yapıyoruz hem de bu çağrıyı yeniliyoruz. Alıkonulan asker ve polislerin durumunu başta cumhurbaşkanı olmak üzere bütün devlet görevlileri ve hükümet görevlileri biliyor, bütün siyasi partiler de biliyor. Bugüne kadar defalarca görüşmeler gerçekleşti. Fakat özelikle hükümet ailelerle birlikte onlarla yapacağımız görüşmeleri siz değerli basın mensupları huzurunda yapacağımız görüşme konusundaki taleplerimizi bugüne kadar kabul etmedi, bugüne kadar gerekli duyarlılığı göstermedi” dedi.

Cumhurbaşkanı adaylarının da PKK’nın elindeki rehinelere duyarsız olduğunu savunan Türkdoğan, “Bugün İHD Diyarbakır Şubesi’nde, alıkonulan asker ve polis aileleriyle birlikte hükümete, seçimlere giden siyasi partilere ve cumhurbaşkanı adaylarına sesleniyoruz: ‘7 Haziran’da mesajları yayınlanan polis ve askerlerin sesine kulak verin. Onlar bu ülkenin vatandaşları ve güvenlik görevlileridir. Onların serbest bırakılması için gerekli her türlü girişimde bulunun ve onlar yokmuş gibi davranmaktan vazgeçin. Özellikle siyasi parti liderlerine ve temsilcilerine sesleniyoruz. Alıkonulan asker ve polisleri gündeminize alacak mısınız? Ne zaman onlardan bahsedeceksiniz?” diye konuştu.

Aileler de yakınlarının serbest bırakılmasını istedi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan, Uzman Çavuş Umut Gıcır’ın babası Musa Gıcır, “Oğlum yaklaşık iki yıldır örgütün elinde, kurtarılmasını bekliyorum. Yetkililerle görüştük bize ‘Bekleyin’ dediler. Ne kadar daha sabredeceğiz, ne kadar daha bekleyeceğiz? Ailemiz perişan oldu. Bizim evimizde gülmek yok artık. Buradan örgüte de seslenmek istiyorum. Amacına ulaştın, götürdün çocukları, iki yıldır, üç yıldır tutuyorsun yeter bırak artık” diye konuştu.

Ferdi Polat’ın ağabeyi Ali Polat ise kardeşinin sağ olup-olmadığını bile bilmediklerini söyledi. Polat Amerika’nın Sesi’ne şunları söyledi: “Kardeşim kaçırılalı yaklaşık 26 ay oldu. Kaçırıldığından beri ölü mü sağ mı, bilmiyoruz. Öldüyse cenazesi yok. Öldürüldüyse kemiklerini bize verin.”

İnsan Hakları Derneği verilerine göre 2015 ve 2016 yıllarında Güneydoğu’nun değişik illerinde 12 asker ve polis PKK tarafından kaçırıldı. Asker ve polisler hala örgütün elinde bulunuyor.

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