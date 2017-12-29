PKK’ya Fon Aktarıldığı İddia Edilen 725 Konut Yıkılıyor

Sur ilçesinde Dicle Nehri kıyısındaki hakim tepede bulunan tarihi Kırklar Dağı'nda 6 yıl önce başlanan Kırklar Dağı Konutlarıyla ilgili tartışmalar yıllardır devam ediyordu.DBP'li eski Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş döneminde, 2011 yılında imara açılan bölgede 725 konutun yapımına başlandı. Projenin ilk sahibi Emekli Pilot Yarbay Ufuk Eser Subaşı, konutların büyük bölümünü kısa sürede sattı. Ancak Subaşı bir süre sonra PKK tarafından tehdit edildiğini öne sürerek kenti terk etti. Bunun üzerine projeyi başka işadamları devraldı.
Ancak proje bu kez mahkemelik oldu. Projeden PKK'ya fon aktarıldığı iddialarına ilişkin, 32 kişi hakkında 'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' ve 'Nitelikli yağma' suçlarından 15'er yıldan 25'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Aralarında dönemin Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş'ın da bulunduğu sanıklar halen Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.
Davadan sonra inşaatlar bir kez daha durdu. Sur Belediyesi bazı blokları kaçak olduğu gerekçesiyle mühürledi. Mühürlemenin ardından dört blok için yıkım kararı verildi. İnşaat şirketine gönderilen yazıda, yıkım için 10 gün süre verildiği belirtilerek, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün yazısında, imar planının iptal edilmesi ve yeniden onaylanma ihtimalinin bulunmaması, imar kanununun uygulanması, yapılan işlemlerin iptal edilmesi, takiben kök parsellere dönüştürülerek tescil edilmesi, sonuç olarak kök parseller üzerinde bulunan yapıların yasal dayanağı bulunmayan yapı ruhsatlarının iptal edilmesi gerektiği görüşü belediyemize sunulmuştur. 7017 ada 5.6.7 ve 8'inci parsel üzerinde yapıların kaçak ve ruhsatsız sayılması nedeniyle imar kanununa istinaden yıkım işlemi yapılacağından tebliğ tarihinden 10 iş günü içinde yapınızın tarafınızca yıkılması gerekmektedir. Aksi takdirde gerekli işlemin belediyemizce yapılacağı ve masrafların yüzde 20 fazlasıyla tahsil edilecektir” denildi.
Ancak bu sabah iş makinaları bölgeye giderek yıkıma başladı. Sabahın erken saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında inşaat alanına giren iş makinaları, dört bloğu yıkmaya başladı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ile Sur Belediye Başkanı Bilal Özkan yıkımın yapıldığı Kırklar Dağı'nda incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından açıklama yapan Atilla, bütün konutların yıkılacağını söyledi. Atilla, "Konutların tamamı yıkılacak. Bu kültürel mirasın bir türkü tadında kalması ve yaşaması adına ‘Kırklar Dağı'nın düzü' yeniden ortaya çıkıyor” dedi.
Yıkım sırasında bölgeye gelen ev sahipleri ise tepkiliydi. Projeden ev alan bir Diyarbakırlı, Amerika'nın Sesi'ne yaptığı açıklama, tazminat davası açacağını belirterek, "2011 yılında ruhsat alınarak burada inşaata başlandı. 5 yıl içinde tamamlanması gerekiyor. Tamamlanmadığında ruhsat yenileme için başvuru yapıyorsunuz. Ondan sonra ikinci 5 yıllık bir süreç başlıyor. 2015 yılında ruhsat yenilenmesi için başvurulmuş. Biz müracaatlarda bulunduk. Ancak Sur Belediyesi yenilenme işlemini sonuçlandırmadı. Yenilenmesi lazım çünkü yasaya göre önceki ruhsat döneminde tüm haklar kazanılmış haktır. Görevliler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Haklarımız için tazminat davası açacağız ”dedi.
Amerika'nın Sesi'ne konuşan başka bir ev sahibi Remzi Kocakaya ise yıkımın hukuksuz olduğunu savundu. Kocakaya, "Yıkım kanuna aykırı olarak yapılıyor. Burada konutlarının tapularını almış kişilerin hakları gözetilmeksizin herhangi bir kamulaştırma yapılmadan direk olarak yıkım kararı çıkarılmıştır. Yaptığımız başvuruya rağmen ruhsat yenilenmedi. Hakkımız için hukuki yollara başvuru yapacağız” diye konuştu.
Akşam saatlerinde bölgede toplanan ev sahiplerdi de, bir basın açıklamasıyla, yıkıma tepki gösterdi. Konutların kentin siluetini bozduğu gerekçesiyle tartışmalara konu olmuştu.
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