Plastik Atıklar Antartika'ya Kadar Ulaştı

Mikroplastikler yani plastik atıklardan kopan çok ufak parçacıklar okyanuslarda ve Antartika’daki karların arasında da bulundu. En azından dünyanın buzullarla kaplı kısmının okyanuslarda artan plastik atıklardan korunduğu sanılıyordu ancak Greenpeace örgütü dünyada plastik kirliliğinden etkilenmeyen yer kalmadığı uyarısında bulunuyor.
Dünyanın son vahşi doğası da bozuldu. Antartika, el değmemiş görünse de, yakından bakınca insan kaynaklı atıkların etkisi açıkça görünüyor.
Greenpeace örgütü uzmanları 3 aylık seyahatlari boyunca su ve kar örnekleri topladı. Laboratuvarlarda yapılan testler atıkların dünyanın bu en uç noktasına kadar ulaştığını ortaya koydu.
Lousia Casson, “Yaklaşık her litrede bir mikroplastik parça var. Bu, çok ciddi bir sonuç. Daha önce Antartik Okyanusu’nun çevresindeki etkilerden korunduğunu düşünüyorduk. Dünyadaki diğer okyanusları kirleten atıklara karşı bir bariyer olduğunu sanıyorduk. Ancak şimdi elimizdeki kanıtlar böyle birşeyin olmayabileceğini gösteriyor,” diyor.
Araştırmalar ayrıca poliflorinlenmiş ve alkilleştirilmiş ürünlerin varlığını ortaya koydu ki bu ürünler endüstriyel üretimde kullanılıyor ve vahşi yaşam için ciddi bir tehlike oluşturuyor.
Casson, “Bu sonuçlar okyanuslara plastik akışını neden durdurmamız gerektiğinin güçlü bir işareti ve ayrıca okyanuslarda doğal yaşama izin verecek ve atıkların neden olduğu baskıları azalatacak alanlar yaratmamız gerekiyor,” diyor.
Tahminlere göre her yıl okyanuslara 8 milyon ton plastik atılıyor. Bunun etkisinin ne kadar büyük olduğunu geçen hafta Tayland’da yaşanan olay ortaya koydu. Dev bir balina 8 kilogram plastik yuttuğu için öldü.
Vietnam’da bir zamanlar bakir bir plaj olan Hanoi yakınlarındaki Hau Loc plajı plastik atıklarla kaplandı.
Mevcut durum yavaş yavaş bu konuda küresel kaygıların ortaya çıkmasını sağlıyor. Geçen hafta Hindistan Başbakanı 2022 yılına kadar tek kullanımlık plastik poşetleri yasaklama söz verdi. Mumbai kentinde Bollywood’un film yıldızları Versova plajının temizlik çalışmalarına katılıyor.
Abigail Pande, “Burayı temizlerken eğleniyorum. Ama öte yandan durum son derece üzücü. Buraya geldiğimde çöp yığınının çok büyük olduğunu öğrendim, ayağınızın altını kazsanız oradan bile plastik çıkıyor. Bu plajı tamamen temizlemek yıllar sürecek,” diyor.
Pasifik’teki Mariana Trench’in derinliklerinden Antartika’ya kadar her yerde plastic atıklar bulunuyor.
Ekim ayında, Avrupa Birliği’nin Antartik Okyanusu için bir koruma alanı yaratılması önerisi karara bağlanacak. Eğer kabul edilirse 1.8 milyon kilometrekarelik alanıyla bu bölge dünyanın koruma altına alınmış en büyük bölgesi olacak.
Kendini istismar eden adamın dilini koparmıştı! Yeni gelişme
Telsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke etti
Yunanistan'dan bir skandal karar daha
Menbiç'te patlama, ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti
Yeni kabine için flaş iddia! Berat Albayrak ve İbrahim Kalın'ın görevi belli oldu
Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler
Kol kası yapmak için ölümü göze almıştı! Bu kez de...
Paylaştığı her kare olay yarattı!
Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti
İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu
Facebook Hello, Moves ve tbh uygulamalarını kapatıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum