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Plastik Atıklar Antartika'ya Kadar Ulaştı

05.07.2018 14:03 | Son Güncelleme

Mikroplastikler yani plastik atıklardan kopan çok ufak parçacıklar okyanuslarda ve Antartika’daki karların arasında da bulundu. En azından dünyanın buzullarla kaplı kısmının okyanuslarda artan plastik atıklardan korunduğu sanılıyordu ancak Greenpeace örgütü dünyada plastik kirliliğinden etkilenmeyen yer kalmadığı uyarısında bulunuyor

Plastik Atıklar Antartika'ya Kadar Ulaştı

Mikroplastikler yani plastik atıklardan kopan çok ufak parçacıklar okyanuslarda ve Antartika’daki karların arasında da bulundu. En azından dünyanın buzullarla kaplı kısmının okyanuslarda artan plastik atıklardan korunduğu sanılıyordu ancak Greenpeace örgütü dünyada plastik kirliliğinden etkilenmeyen yer kalmadığı uyarısında bulunuyor.

Dünyanın son vahşi doğası da bozuldu. Antartika, el değmemiş görünse de, yakından bakınca insan kaynaklı atıkların etkisi açıkça görünüyor.

Greenpeace örgütü uzmanları 3 aylık seyahatlari boyunca su ve kar örnekleri topladı. Laboratuvarlarda yapılan testler atıkların dünyanın bu en uç noktasına kadar ulaştığını ortaya koydu.

Lousia Casson, “Yaklaşık her litrede bir mikroplastik parça var. Bu, çok ciddi bir sonuç. Daha önce Antartik Okyanusu’nun çevresindeki etkilerden korunduğunu düşünüyorduk. Dünyadaki diğer okyanusları kirleten atıklara karşı bir bariyer olduğunu sanıyorduk. Ancak şimdi elimizdeki kanıtlar böyle birşeyin olmayabileceğini gösteriyor,” diyor.

Araştırmalar ayrıca poliflorinlenmiş ve alkilleştirilmiş ürünlerin varlığını ortaya koydu ki bu ürünler endüstriyel üretimde kullanılıyor ve vahşi yaşam için ciddi bir tehlike oluşturuyor.

Casson, “Bu sonuçlar okyanuslara plastik akışını neden durdurmamız gerektiğinin güçlü bir işareti ve ayrıca okyanuslarda doğal yaşama izin verecek ve atıkların neden olduğu baskıları azalatacak alanlar yaratmamız gerekiyor,” diyor.

Tahminlere göre her yıl okyanuslara 8 milyon ton plastik atılıyor. Bunun etkisinin ne kadar büyük olduğunu geçen hafta Tayland’da yaşanan olay ortaya koydu. Dev bir balina 8 kilogram plastik yuttuğu için öldü.

Vietnam’da bir zamanlar bakir bir plaj olan Hanoi yakınlarındaki Hau Loc plajı plastik atıklarla kaplandı.

Mevcut durum yavaş yavaş bu konuda küresel kaygıların ortaya çıkmasını sağlıyor. Geçen hafta Hindistan Başbakanı 2022 yılına kadar tek kullanımlık plastik poşetleri yasaklama söz verdi. Mumbai kentinde Bollywood’un film yıldızları Versova plajının temizlik çalışmalarına katılıyor.

Abigail Pande, “Burayı temizlerken eğleniyorum. Ama öte yandan durum son derece üzücü. Buraya geldiğimde çöp yığınının çok büyük olduğunu öğrendim, ayağınızın altını kazsanız oradan bile plastik çıkıyor. Bu plajı tamamen temizlemek yıllar sürecek,” diyor.

Pasifik’teki Mariana Trench’in derinliklerinden Antartika’ya kadar her yerde plastic atıklar bulunuyor.

Ekim ayında, Avrupa Birliği’nin Antartik Okyanusu için bir koruma alanı yaratılması önerisi karara bağlanacak. Eğer kabul edilirse 1.8 milyon kilometrekarelik alanıyla bu bölge dünyanın koruma altına alınmış en büyük bölgesi olacak.

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