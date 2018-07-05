Plastik Atıklar Antartika'ya Kadar Ulaştı

Mikroplastikler yani plastik atıklardan kopan çok ufak parçacıklar okyanuslarda ve Antartika’daki karların arasında da bulundu. En azından dünyanın buzullarla kaplı kısmının okyanuslarda artan plastik atıklardan korunduğu sanılıyordu ancak Greenpeace örgütü dünyada plastik kirliliğinden etkilenmeyen yer kalmadığı uyarısında bulunuyor.

Dünyanın son vahşi doğası da bozuldu. Antartika, el değmemiş görünse de, yakından bakınca insan kaynaklı atıkların etkisi açıkça görünüyor.

Greenpeace örgütü uzmanları 3 aylık seyahatlari boyunca su ve kar örnekleri topladı. Laboratuvarlarda yapılan testler atıkların dünyanın bu en uç noktasına kadar ulaştığını ortaya koydu.

Lousia Casson, “Yaklaşık her litrede bir mikroplastik parça var. Bu, çok ciddi bir sonuç. Daha önce Antartik Okyanusu’nun çevresindeki etkilerden korunduğunu düşünüyorduk. Dünyadaki diğer okyanusları kirleten atıklara karşı bir bariyer olduğunu sanıyorduk. Ancak şimdi elimizdeki kanıtlar böyle birşeyin olmayabileceğini gösteriyor,” diyor.