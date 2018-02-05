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Plastik kirliliği: Bilim insanları okyanus devlerine etkisinin araştırılmasını istedi

05.02.2018 10:30 | Son Güncelleme

Bilim insanları mikroplastiklerin plankton gibi küçük besinlerle beslenen balinalar, köpek balıkları ve vatozların üzerindeki etkilerini araştırma çağrısında bulundu. Çağrıcılara göre mikroplastiklerin okyanus devlerinin sağlığını ciddi şekilde etkileme riski bulunuyor.

Plastik kirliliği: Bilim insanları okyanus devlerine etkisinin araştırılmasını istedi

Bilim insanları mikroplastiklerin plankton gibi küçük besinlerle beslenen balinalar, köpek balıkları ve vatozların üzerindeki etkilerini araştırma çağrısında bulundu.

Çağrıcılara göre mikroplastiklerin okyanus devlerinin sağlığını ciddi şekilde etkileme riski bulunuyor.

Bazı balinaların her gün yüzlerce parça plastik sindirmek zorunda kaldığı tahmin ediliyor.

Bilim insanları araştırmanın öncelik vermesi gereken yerler olarak da Akdeniz, Bengal Körfezi ve Endonezya - Papua Yeni Gine arasındaki "resif üçgeni" bölgesini işaret etti.

ABD, Avustralya ve İtalya'dan bilim insanlarının araştırmalarına göre beş milimetreden küçük plastiklerin okyanus ve deniz yaşamına büyük zararlar verme ihtimali bulunuyor.

Büyük deniz canlılarının nüfusunun plastik kirliliği nedeniyle azalma riski de var.

Araştırmacıların dikkat çektiği riskler üzerine bugüne kadar yeterli araştırma yapılmış değil.

Deniz canlılarının vücutlarında plastik sindirimi nedeniyle çeşitli toksinlerin birikebileceği, plastiklerin sindirim sistemine verdiği zararla yeterli besinin emilmesinin önüne geçebileceği belirtiliyor.

Okyanus sularını filtreleyerek plankton gibi küçük canlılarla beslenen okyanus devlerinin bazıları her gün yüzlerce metreküp su süzüyor.

Mikroplastiklerin boyutları ve kütleleri da, devlerin beslendikleri planktonlara çok yakın.

Araştırmacılar Fransa'da karaya vuran bir balinada 800 kilogram plastik bulunduğu, Avustralya'da karaya vuran bir balinada ise 6 metrekarelik plastik örtünün yanı sıra 30 plastik poşet bulunduğuna dair haberleri endişe verici bulduklarını belirtti.

Bugüne kadar dünya çapında 8,3 milyar ton plastik üretildiği tahmin ediliyor. Bu plastiğin 6,3 milyar tonu ise şimdiden atığa dönüşmüş durumda.

Atığa dönüşen plastiklerin yüzde 79'u çöplüklere atılmış veya doğaya karışmış. Atılan plastiklerin yüzde 9'u geri dönüştürülürken yüzde 12'si de yakılıyor.

Günümüzdeki atık sisteminin devam etmesi durumunda 2050'ye kadar plastik atık miktarının iki katına çıkması bekleniyor.

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