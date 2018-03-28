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Plastik ördeklerin içi 'ölümcül olabilecek bakterilerle dolu'

28.03.2018 15:37 | Son Güncelleme

Çocuklara banyoda verilen plastik ördekler ve benzeri oyuncaklarda, ciddi hastalıklara yol açan mantar ve bakterilerin bulunduğunun bir araştırmayla ortaya konmasının ardından oyuncakların içini açan ebeveynler, sosyal medyada bunların fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

Plastik ördeklerin içi 'ölümcül olabilecek bakterilerle dolu'

Banyoda oynanan plastik ördekler ve benzeri oyuncaklarda, ciddi hastalıklara yol açan mantar ve bakterilerin bulunduğunun bir araştırmayla ortaya konmasının ardından oyuncakların içini açan ebeveynler, sosyal medyada bunların fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

İsviçre Federal Su Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü ile ETH Zürih ve Illinois üniversitelerinden bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada, oyuncakların içinde santimetre kare başına 5 ila 75 milyon arasında bakteri hücresi bulundu.

Araştırmaya göre, oyuncaklar sıkıldığında dışarı çıkan kirli suda "potansiyel hastalık taşıyan bakteriler" var.

Lejyoner hastalığına yol açan Lejyoner bakterisi ve özellikle bağışık sistemleri güçsüz olan kişilerde ölümcül olabilen ilaca dirençli pseudomonas aeruginosa bakterisi de oyuncaklarda bulunan bakteriler arasında.

Araştırmaya göre, sıcak ve nemli banyo ortamı mikropların üremesi için ideal bir ortam oluşturuyor.

Oyuncakların plastik yüzeylerinde üreyen bakteriler göz, kulak ya da mide enfeksiyonlarına da yol açabiliyor.

Araştırmacılar, karbon içerikleri taşıyan plastiğin mikropları beslemeye yardımcı olduğunu da kaydediyor.

Ebeveynler oyuncakların içini gösteren fotoğraflar paylaşıyor

BBC'nin radyo spikerlerinden, 4 çocuk annesi Rachel Burden, "Minik ördeğimiz bu sabah gayet temiz görünüyor. Doğrusu eşime onu kesmesini söylediğime pişman olmaya başlıyorum" dedi.

https://twitter.com/rachelburden/status/978885167501672448

Rachel Burden daha sonra içi kirli görünen plastik traktörün fotoğrafını paylaştı.

https://twitter.com/rachelburden/status/978892049314471936

Sosyal medyada 'pis ördek', 'kötü kalpli ördek' etiketleriyle paylaşılan fotoğraflarda, oyuncakların içinin koyu renk bir maddeyle kaplı olduğu görüldü.

Başka bir BBC gazetecisi Bryony MacKenzie ise mikroplu ördeğin fotoğrafını patlaştığı Tweet'inde "Dışarıdan çok masum görünüyordu" ifadesini kullandı.

https://twitter.com/BryonyTV/status/978896955597258754

Araştırma nasıl yapıldı?

Araştırmacılar, banyo benzeri bir ortamda 11 hafta boyunca oyuncaklar üzerinde kontrollü deneyler yaptı.

Oyuncakları, kirli suya, sabuna, tere ve idrara maruz bıraktı.

Deneyin bir parçası olarak çocuklu ailelerden banyoda kullanılan oyuncaklar da toplandı.

Oyuncakların içleri açılarak, laboratuvar ortamında incelendi.

İncelenen 5 oyuncaktan 4'ünde tehlikeli olabilecek bakteri bulundu.

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