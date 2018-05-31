Polis Almanya'daki bıçaklı saldırıyı araştırıyor

Nedeni henüz bilinmeyen saldırıda biri ağır iki kişi yaralanırken, saldırgan polis tarafından öldürüldü.Çarşamba akşamı Almanya'nın kuzeyindeki Schleswig-Holstein eyaletinde bulunan Flensburg kentine seyahat eden bir hızlı trende bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda biri ağır olmak üzere iki kişi de yaralandı. Yaralanan kişilerden birinin trende seyahat eden 22 yaşında bir kadın polis memuru olduğu kaydedildi.

Flensburg polisi, failin sözkonusu memur tarafından vurularak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Federal Emniyet Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada olayın trenin Flensburg garına girmesinin ardından yaşandığı belirtildi. Akşam saatlerinde bıçaklı bir kişinin vagonda bir kişiye saldırdığı kaydedildi.

Bild gazetesinin haberine göre, saldırgan daha sonra da Flensburg garında trene binen iki polis memuruna saldırdı. Polislerden birinin yaralandığı diğer polis memurunun da saldırgana ateş açtığı belirtildi. Flensburg tren garı ve etrafındaki caddeler olayın ardından trafiğe kapatıldı.