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Polis banyoda yakaladığı tecavüz zanlısına kurşun yağdırdı!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.08.2018 13:47 | Son Güncelleme

ABD’nin Las Vegas kentinde polis ekipleri bir tecavüz olayı şüphelisinin evine baskın yaptı. Şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlar kameralara böyle yansıdı:

ABD'nin Las Vegas kentinde tecavüz zanlısı şüphelinin kaldığı evin etrafını saran güvenlik güçleri, şahsı tam 16 saat boyunca ikna etmeye çalıştı. Zanlı teslim olmaya yanaşmayınca operasyonun düğmesine basıldı. Polis banyoda küvetin içinde yakaladığı tecavüz zanlısını vurarak öldürdü.

POLİS OLAY ANI GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

Olayın duyulmasının ardından ABD'de sosyal medyada polisin ölçüsüz şiddet kullandığı yorumları artınca polis olay anı görüntülerini yayınladı. Zanlıyı yakın mesafeden ateş ederek öldüren polisin üstündeki kamera görüntülerinin basınla paylaşılmasının ardından ise sosyal medyada tartışmalar alevlendi.

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ABD Las Vegas baskın şüpheli tecavüz

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