Polis köpeğini ısıran adam tutuklandı

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Ocak (DHA) - ABD'nin New Hampshire eyaletinde bir adam, polis köpeğini ısırma suçundan tutuklandı.
ABD'nin New Hampshire eyaletindeki Boscawen bölgesinde yerel polis, silah sesi şikayetiyle gittikleri evde bekleyen ve ödenmemiş borçlar nedeniyle aranan iki kişiyi tutuklamak istedi.
Boscawen Polis Departmanı'ndan Teğmen Jason Killary, iki şahsın da tutuklama direndiğini söylerken, "Şahıslardan biri tutuklanma kararına aşırı bir şekilde direndi ve görevli polis köpeğini ısırdı" dedi.
Polis açıklamasına göre, kimliği açıklanmayan kişi, daha sonra şok cihazıyla sakinleştirildi ve K9 Veda adlı polis köpeğini ısırma ve tutuklanmaya direnme suçlarından tutuklandı.
Killary, Veda isimli köpeğin olaydan sonra muayeneden geçtiğini ve göreve döndüğünü belirtirken, "Bir polis köpeğiyle ısırma yarışına girerseniz kazanamazsınız" dedi. (Fotoğraflı)
Yıldırım karşıladı... Başbakan'ın kıyafeti dikkat çekti
Erdoğan'dan 'Zeytinlik Harekatı' açıklaması: Obama bizi aldattı!
Son dakika: TEM'de kaza! Yol trafiğe kapandı
Terör örgütü YPG'nin Afrin planı deşifre oldu! İran açıkladı
Dünya benzeri yaşam koşullarına sahip iki gezegen keşfedildi
Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var
Pes dedirten savunma! 'Bizim güzel bayanlarımız var'
Afrin operasyonuyla ilgili kritik açıklama: YPG'nin devlet gibi yapı kurmasına tahammül edemeyiz
Instagram Hikayeler için yeni bir dönem başladı!
Seksi yıldız bir türlü giyinmiyor!
Tam 18 sırtlan birden saldırdı!
Kasiyerle müdürün videosu hayretler içinde bıraktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum