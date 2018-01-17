HABER

Polis Meksika'da 33 kafatası buldu

DÜNYA HABERLERİ | 17.01.2018 10:03 | Son Güncelleme 3 saat önce

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Ocak (DHA) - Meksika polisi, uyuşturucu kartellerinin hüküm sürdüğü Nayarit eyaletinde toprağa gömülü 33 kafatası buldu.

Polisten yapılan açıklamada, kafataslarının kime ait olduğunun veya neden gömüldüğünün henüz bilinmediği belirtilirken, Cumartesi gününden bu yana güney Nayarit'teki bölgede soruşturmaların devam ettiğini ve insan kalıntıları keşfedilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Nayarit'teki cinayetlerin büyük bir kısmı, Jalisco merkezli bir çete olan Yeni Jenerasyon Kartel ve en büyük rakibi Sinaloa Cartel'indeki rakipleri arasındaki bir güç mücadelesinden kaynaklanırken, çeteler arasında işlenen cinayetler 2017 yılında Meksika'da işlenen cinayetler rekor düzeye çıktı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'e Oya ve Serhan'ın traş sahnesi damga vurdu!

Ufak Tefek Cinayetler'e Oya ve Serhan'ın traş sahnesi damga vurdu!

Horozcular Erdoğan'a isyan etti

Horozcular Erdoğan'a isyan etti

İşte Kerimcan Durmaz'ın merak edilen ailesi

İşte Kerimcan Durmaz'ın merak edilen ailesi

‘Sevgili olalım mı’ lafını duydu dehşet saçtı!

‘Sevgili olalım mı’ lafını duydu dehşet saçtı!

Kayıp Ecem’in sırrı defineci Süleyman’da

Kayıp Ecem’in sırrı defineci Süleyman’da

Meteoroloji uyardı! 9 kuvvetinde geliyor

Meteoroloji uyardı! 9 kuvvetinde geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
NYT'dan Türkiye için kritik Afrin operasyonu analizi!

NYT'dan Türkiye için kritik Afrin operasyonu analizi!

Son dakika! İsrail'den kritik Kudüs açıklaması

Son dakika! İsrail'den kritik Kudüs açıklaması

Türk-Alman diyaloğu yeniden başlıyor

Türk-Alman diyaloğu yeniden başlıyor

Afrin operasyonu ne zaman yapılacak? Sınırda son gelişmeler

Afrin operasyonu ne zaman yapılacak? Sınırda son gelişmeler

İngiltere'de 'yalnızlıktan sorumlu' bir bakanlık kuruldu

İngiltere'de 'yalnızlıktan sorumlu' bir bakanlık kuruldu

BM Genel Sekreteri Guterres: Suriye halkı kendi sorunlarını kendi çözse daha iyi olurdu

BM Genel Sekreteri Guterres: Suriye halkı kendi sorunlarını kendi çözse daha iyi olurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.