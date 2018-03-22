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Polis o görüntüleri paylaştı! Sürücüsüz UBER aracının ölümlü kazası kamerada

DÜNYA HABERLERİ  | 22.03.2018 17:13 | Son Güncelleme

ABD'de bir yayanın ölümüne neden olan sürücüsüz UBER aracının kaza görüntüleri Tempe Polisi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'in sürücüsüz araçlarından biri, 18 Mart tarihinde ABD'de bir yayanın ölümüne neden olmuştu. Tempe Polis Departmanı, olay anına ait görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

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Uber ABD Kaza sürücüsüz araç

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