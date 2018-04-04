Polis YouTube Saldırganını ‘Zararsız’ Sanmış

YouTube’un California’daki merkez binasına silahlı saldırı düzenleyen ve üç kişiyi yaraladıktan sonra kendisini öldüren İran doğumlu Nasim Aghdam’ın saldırıdan saatler önce polis tarafından şirketin merkezi yakınlarında arabasında uyurken bulunduğu ortaya çıktı.
YouTube’un merkezine 48 kilometre mesafedeki Mountain View bölgesindeki polisler sabaha karşı 2 civarında Aghdam’ı yol kenarında bir otoparkta arabasında uyurken buldu, ancak sorularına yanıt vermeyi reddeden Aghdam’ın gitmesine izin verdi. Polis sözcüsü Katie Nelson, Aghdam’ın başkalarına ya da kendine bir tehdit gibi görünmediğini söyledi.
Sözcü Nelson polisin Aghdam’ın YouTube merkezine gidiyor olduğu konusunda ihbar alıp almadığıyla ilgili ise yorum yapmadı.
''YouTube’dan nefret ediyordu''
Yerel haber kurumu Bay Area News Group’a göre Aghdam’ın babası İsmail Aghdam, kızının YouTube’dan nefret ettiğini söyledi.
Yerel basındaki haberlerde baba İsmail Aghdam’ın pazartesi günü polisi arayarak iki gün boyunca çağrılarına cevap vermeyen kızının kayıp olduğunu bildirdiğini ve yetkilileri kızının YouTube’a gidebileceği konusunda uyardığı iddiası yer alıyor.
Veganlık üzerine yazılar yazan ve videolar hazırlayan İran doğumlu blogger, saldırıyı düzenlemeden önce YouTube’u kullanıcılarını kısıtlamakla suçlamıştı.
Aghdam, NasimeSabz.com adlı internet sitesinde "Farkına varın! Diktatörlük her ülkede var ama farklı yöntemlerle. Sadece kısa dönemli fayda sağlamaya bakıyorlar" diye yazmıştı.
Salı günü saldırının ardından kanalı YouTube tarafından silinmeden önce Aghdam yayınladığı videoda "Ayrımcılığa uğruyorum. Youtube’da filtreleniyorum. Yalnız da değilim" ifadelerini kullanmıştı.
Instagram hesabında yazdığına göre Aghdam, İran’ın Urmiah kentinde doğdu ve İran’a geri dönmeyi planlamıyordu.
Saldırgan yine Instagram’da "Bence çok iyi durumdayım. Hiç aşık olmadım ve hiç evlenmedim. Fiziksel ve psikolojik bir hastalığım yok. Ama adaletsizlik ve hastalıklarla dolu bir dünyada yaşıyorum" diye yazmıştı.
Polise göre Aghdam 2 bin kişinin çalıştığı YouTube merkezinde rastgele ateş açtı.
Olay, Florida’da bir lisede öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 17 kişinin Şubat ayında silahlı bir saldırıda hayatlarını kaybetmelerinin ardından yeniden alevlenen silah kontrolü tartışmalarının ardından yaşandı.
YouTube’a sansür eleştirisi
YouTube bir süredir sansür eleştirilerine maruz kalıyordu. Şirket yaptığı açıklamada ifade özgrlüğüne saygı ile kullanıcılarına uygun ve yasal bir ortam sunma çabasını dengelemeye çalıştığını belirtmişti.
YouTube bazı durumlarda hassas içeriği olan videoları silmektense videoyu yayınlayanların reklam almasını engelliyor.
Geçen yıl şirket yeni kısıtlamalar getirince kullanıcılar YouTube’un hangi kullanıcıların reklam gelirini paylaşacağı konusunda çok kısıtlayıcı olduğundan şikayet etmişti.
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