Polis YouTube Saldırganını ‘Zararsız’ Sanmış

YouTube’un California’daki merkez binasına silahlı saldırı düzenleyen ve üç kişiyi yaraladıktan sonra kendisini öldüren İran doğumlu Nasim Aghdam’ın saldırıdan saatler önce polis tarafından şirketin merkezi yakınlarında arabasında uyurken bulunduğu ortaya çıktı.

YouTube’un merkezine 48 kilometre mesafedeki Mountain View bölgesindeki polisler sabaha karşı 2 civarında Aghdam’ı yol kenarında bir otoparkta arabasında uyurken buldu, ancak sorularına yanıt vermeyi reddeden Aghdam’ın gitmesine izin verdi. Polis sözcüsü Katie Nelson, Aghdam’ın başkalarına ya da kendine bir tehdit gibi görünmediğini söyledi.

Sözcü Nelson polisin Aghdam’ın YouTube merkezine gidiyor olduğu konusunda ihbar alıp almadığıyla ilgili ise yorum yapmadı.

''YouTube’dan nefret ediyordu''

Yerel haber kurumu Bay Area News Group’a göre Aghdam’ın babası İsmail Aghdam, kızının YouTube’dan nefret ettiğini söyledi.

Yerel basındaki haberlerde baba İsmail Aghdam’ın pazartesi günü polisi arayarak iki gün boyunca çağrılarına cevap vermeyen kızının kayıp olduğunu bildirdiğini ve yetkilileri kızının YouTube’a gidebileceği konusunda uyardığı iddiası yer alıyor.