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Polisin 10 yaşındaki çocuğa uyguladığı 'orantısız güç' dünyayı ayağa kaldırdı

24.07.2018 16:25 | Son Güncelleme

Georgia eyaletinde babasının gözaltına alınmasını istemeyen bir çocuğun polis tarafından yere yatırıldığı görüntüler tepki çekti.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması ardından eyalet polisi olay günü polis memurunun üzerindeki kameranın kaydettiği görüntüleri yayınlayarak polisin çocuğu sakinleştirmeye çalıştığını ifade etti.

Çocuğun ailesine göre ise polis 10 yaşındaki çocuğa orantısız güç kullandı.

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ABD Georgia polis eyalet

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Polisin ne yapmasını bekliyorsunuz çocuk polise saldırıyor polis kaçsınmı?
@hedefmars_2018 o sadece bir çocuk sende yere yatırılmadan tutamazmıydı çocuğu inşallah senin başına aynı hadise gelmez
mardinde kamyon şöförü olan babasıyla ölen uğur kaymazı hatırladım.evlerinin önünde 12 yaşındaki uğur kaymaz 13 kurşun yemişti
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