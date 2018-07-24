Polisin 10 yaşındaki çocuğa uyguladığı 'orantısız güç' dünyayı ayağa kaldırdı

Görüntülerin sosyal medyada yayılması ardından eyalet polisi olay günü polis memurunun üzerindeki kameranın kaydettiği görüntüleri yayınlayarak polisin çocuğu sakinleştirmeye çalıştığını ifade etti.
Çocuğun ailesine göre ise polis 10 yaşındaki çocuğa orantısız güç kullandı.
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