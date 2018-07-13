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Polisin cinsel organını ısıran adam akıl hastanesine kapatıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.07.2018 13:55 | Son Güncelleme

İlginç olay Avustralya'da yaşandı. Bir adam polis memurunun cinsel organını ısırdığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece akıl hastanesinde tedavi edilmesine karar verildi.

Polisin cinsel organını ısıran adam akıl hastanesine kapatıldı

43 yaşındaki Michael John Haigh geçtiğimiz cuma polisle çıkan bir kavgada bir polis memurunun cinsel organını ısırması üzerine gözaltına alındı.

Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Haigh'in Concord Akıl Hastalıkları hastanesinde tedavi görmesine karar verdi.

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Duruşma ise tedavinin sona ermesinin ardından görülecek uygun bir tarihe ertelendi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yahu polis memuru, polis memuru deyip duruyorsunuz, belki de kadın polis memuru? madem haber yapıyorsunuz şunu tam açıklasanıza...
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