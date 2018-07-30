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Seyyar satıcı üzüldü ama onların yüzü güldü

30.07.2018 09:41 | Son Güncelleme

Hollanda'nın Rotterdam kentinde ruhsatsız seyyar satıcılar tarafından satılan balonları toplayan polis, bunları imha etmek yerine hasta çocuklara dağıttı.

Seyyar satıcı üzüldü ama onların yüzü güldü

Ülkenin ikinci büyük kenti olan Rotterdam'da her yıl düzenlenen "Yaz Karnavalı" sırasında polis, ruhsatsız balon satıcılarına izin vermedi.

Seyyar satıcıların elindeki yüzlerce balon toplandı. Yasa gereği pokisin bunları imha etmesi gerekiyordu. Ancak, polis memurları savcıya balonları imha etmek yerine hasta çocuklara götürme önerisinde bulundu.

Savcının bu teklifi onaylaması üzerine el konan balonlar, Sophia Çocuk Hastanesi'ne götürüldü. Polisler, balonları hasta çocuklara dağıttı.

Semt polisi Ben van Gorcum, "küçük bir jest sayesinde hasta çocuklarda büyük bir sevinç yarattıklarını" belirterek, balonların fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
polis Hasta çocuk balon BALONCU Rotterdam yaz karnavalı

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