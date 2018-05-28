Polonya ABD Askerlerini Kalıcı Olarak İstiyor

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, binlerce Amerikalı askerin kalıcı olarak Polonya’da konuşlandırılması için Amerikalı yetkililerle görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesinin ve Ukrayna’daki ayrılıkçıları desteklemesinin ardından Polonya güvenliği için endişe duyuyor.

Amerikan askerleri şu an Polonya’da geçici olarak görev yapıyorlar.

Savunma Bakanı, Radio 1’e yaptığı açıklamada Amerikan askerlerinin kalıcı varlığının düşmanı uzak tutmak için önemli olduğunu söyledi.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dmirty Peskov ise Batı’nın Rusya sınırlarında askeri varlığını arttırmasının güvenlik ve istikrara hiçbir şekilde katkı sağlamayacağını belirtti ve aksine bu yayılmacı yaklaşımın Rusya’dan eşitliği yeniden sağlamak için karşılık göreceği uyarısında bulundu.

Onet.pl adlı haber portalı Polonya’nın topraklarında bir Amerikan zırhlı birliğinin kalıcı olarak konuşlandırılmasını istediğini ve altyapının inşası için 2 milyar dolar vermeyi teklif ettiğini yazdı. Haberde Polonya’nın Kongre’ye detaylı öneri sunduğu da belirtildi.

Polonya Savunma Bakanlığı da böyle bir belgenin Kongre’ye gönderildiğini doğruladı.

Geçen yıl NATO ve Amerikan askerleri güvenlik önlemi olarak Polonya’ya ve bölgeye gönderilmişti.

