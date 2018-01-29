Polonya Cumhurbaşkanı'ndan tartışmalı yasaya fren

Tasarı, Polonya ile İsrail arasında diplomatik gerginliğie neden olmuştu.Polonya'da parlamentodan Cuma günü geçen ve İsrail ile diplomatik gerilim yaşanmasına neden olan yasa tasarısı konusunda Cumhurbaşkanı Andrzej Duda devreye girdi.
Yürürlüğe girmesi için senatodan da geçip Duda tarafından imzalanması gereken tasarı, İkinci Dünya Savaşı sırasında kurulan Nazi ölüm kamplarını Polonya kampı olarak tanımlayan herkesin para cezasına veya üç yıla kadar varan hapse çarptırılmasını öngörüyor. Hem Polonyalılar hem de yabancılar için uygulanması öngörülen tasarıda, "Nazi Almanyası tarafından işlenen suçlar için Polonya ulusuna ya da devletine sorumluluk veya ortak sorumluluk yükleyenlerin" cezalandırılacağı belirtiliyor.
Ancak hem Polonyalılar hem de yabancılar için uygulanması öngörülen yasa tasarısının İsrail tarafından tepkiyle karşılanması üzerine bir açıklama yapan Polonya Cumhurbaşkanı Duda, tasarıyı gözden geçireceğini duyurdu.
Duda, "parlamentonun çalışmalarının tamamlanmasının ardından tasarının nihai şeklini dikkatli bir şekilde inceleyerek" son değerlendirmesini sunacağını söyledi.
"Soykırımdan kurtulanların yargılanmasına neden olabilir"
İsrail'in Varşova Büyükelçisi Anna Azari'ye göre bu tasarı, Holokost'tan kurtulan Yahudilerin, Polonyalıların savaş suçu işlediğine dair ifadeler kullanmaları hâlinde yargılanmalarına yol açabilir.
Polonya haber ajansı PAP'a konuşan Azari, İsrail hükümetinin yasa tasarısını reddetmekle birlikte Auschwitz gibi ölüm kamplarının "Polonyalılar" tarafından kurulmadığını bildiğini söyledi.
DW/AFP,SSB/CÖ
© Deutsche Welle Türkçe
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