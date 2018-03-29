Polonya Patriot füze sistemi kuruyor

Polonya Çarşamba günü imzaladığı anlaşmayla Amerika Birleşik Devletleri'nden günümüzün en modern füze savunma sistemi olan Patriot füzelerini satın almaya hazırlanıyor.

4,75 milyar dolarlık anlaşmanın ilk etabı olarak ABD, Polonya'ya 16 seyyar füze rampası ve 208 Patriot füzesi verecek.

Füzeler Polonya ile Rusya sınırındaki Kaliningrad yakınlarında konuşlandırılacak.

Polonya Devlet Başkanı Andryej Duda, imza töreninde bugünün ülkesi için tarihi bir gün olduğunu, çünkü ülkenin tamamını koruyan bu yeni füze sistemiyle dünyanın en modern savunma sistemine sahip olacaklarını vurguladı.

Füze sistemin kuruluşu 10 milyar dolarken yarıya indi

Polonya'nın Patriot hava savunma sistemini satın almak üzere yıllardır süren pazarlıklar geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleşen bir ön anlaşmayla sonuca ulaşmıştı.

Anlaşmaya göre, daha önce 10 milyar dolara mal olacak olan sistemin maliyetinin 5 milyar dolara kadar indirilebileceği öngörülmüştü.

Patriot sisteminin fiyatının indirilmesinde, sistemin bazı parçalarının Polonya'da da üretilebileceği öngörüsü etkili olmuştu.