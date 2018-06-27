Polonya tartışmalı Holokost yasasını değiştirdi

Şubat ayında yürürlüğe giren yasa Nazilerin insanlık suçlarına Polonyalıların da katıldığını doğrulayanların cezalandırılmasını öngörüyordu.Polonya'daki tartışmalı "Holokost Yasası" gözden geçirildi. Yasanın ihlalinin hapisle cezalandırılmasını öngören maddesi iptal edildi. Yasa, aleni ve gerçeklere aykırı şekilde Nazi Almanya'sı tarafından işlenen suçlardan Polonya halkının ve devletinin de sorumluğu olduğunu beyan edene para ya da üç yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyordu. Yasayı meclise sunan iktidardaki Hak ve Adalet Partisi amacın "tarihi gerçeklere uymayan Polonya imha kampları gibi tanımlamaların kullanılmasını önlemek olduğunu" duyurmuştu.

Holokost yasasının Polonya parlamentosunda kabul edilmesi İsrail, ABD ve Ukrayna'nın tepkisine yol açmıştı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu "tarihin çarpıtılmaya çalışıldığını" söylemişti. ABD Dışişleri Bakanlığı da fikir özgürlüğünü ve bilimsel çalışmaları engelleyeceği gerekçesiyle yasanın gözden geçirilmesini talep etmişti. Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda da yasanın Polonya'nın çıkarlarını, Polonyalıların onurunu ve tarihi gerçekleri savunamayacağını açıklamıştı.