HABER

Polonya'da 14 yaşındaki Türk kız çocuğuna ırkçı saldırı!

DÜNYA HABERLERİ | 05.01.2018 22:47 | Son Güncelleme 2 saat önce

Polonya'nın başkenti Varşova'da bir Türk çocuğu ırkçı saldırı sonucu yaralandı.

Polonya'da 14 yaşındaki Türk kız çocuğuna ırkçı saldırı!

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, 14 yaşındaki kız çocuğunun ırkçı saldırıya uğradığı belirtildi. Hafif yaralanan kız çocuğunun babası tarafından hastaneye götürüldüğü ifade edildi.

Polisin konuyla alakalı olarak ırkçı saldırı kapsamında soruşturma başlattığı, saldırganın ise henüz yakalanmadığı bildirildi.

POLONYA BAŞBAKANINDAN KINAMA

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıya tepki göstererek, ''Polonya'da ırkçılığa yer yok" ifadesini kullandı. Saldırıyı kınayan Morawiecki, "Polonya'yı herkes için güvenli kılmak için her şeyi yapacağız'' değerlendirmesinde bulundu.

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Blaszczak ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın araştırılması konusunda güvenlik kuvvetlerine bizzat talimat verdiğini belirterek, ''Haydutlara sıfır tolerans'' dedi.

Polonya'da son yıllarda nefret suçu ve yabancı düşmanlığı eylemlerinde artış dikkati çekiyor. Varşova'da 27 Kasım'da düzenlenen saldırıda, İslam Kültür Merkezi'nin camları kırılmıştı. Daha önce de çeşitli saldırılara maruz kalan merkeze domuz başı bırakılmış ve silahlı saldırı düzenlenmişti.

Belçika'da ırkçı saldırı! 'Erdoğan'ı seviyor musun' diye sorup darp ettiler
Almanya'da ırkçı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk Polonya kız çocuğu ırkçı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Nuh Tufanı hakkında öyle bir iddia ortaya attı ki... TRT'yi izleyenler şoke oldu

Nuh Tufanı hakkında öyle bir iddia ortaya attı ki... TRT'yi izleyenler şoke oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında AB'ye rest!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında AB'ye rest!

Çiftlik Bank reklamlarına durdurma

Çiftlik Bank reklamlarına durdurma

Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül hakkında olay iddia

Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül hakkında olay iddia

Cenk Tosun resmen Everton'da

Cenk Tosun resmen Everton'da

Alaska'da uzaylı istilası! Sosyal medya sallandı

Alaska'da uzaylı istilası! Sosyal medya sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan sürpriz davet: Osmanlı hanedanı üyelerini ağırladı

Erdoğan'dan sürpriz davet: Osmanlı hanedanı üyelerini ağırladı

ABD Rusya'yı açık açık tehdit etti: Bedelini ödeyecek

ABD Rusya'yı açık açık tehdit etti: Bedelini ödeyecek

Yorum: Ankara'nın hoşlanmadığı karar

Yorum: Ankara'nın hoşlanmadığı karar

Mısır-Sudan gerginliğini Sevakin Adası'nın Türkiye'ye tahsisi mi tetikledi?

Mısır-Sudan gerginliğini Sevakin Adası'nın Türkiye'ye tahsisi mi tetikledi?

Uçakta yanında uyuyan kadını taciz etti, inişte tutuklandı!

Uçakta yanında uyuyan kadını taciz etti, inişte tutuklandı!

Selamlaşma krizi: Her gün 73 kişiyle öpüşmekten bıktım!

Selamlaşma krizi: Her gün 73 kişiyle öpüşmekten bıktım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.